Rudy Zerbi e Alessandra Celentano interpretano “Felicità” ad Amici, i vincitori della sfida tra professori

Nel corso delle diverse puntate serali di Amici 2022, alcuni insegnanti si sono esibiti, sfidandosi per il guanto di sfida tra professori. Fin dalla prima puntata le performance sono state molto sorprendenti. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si sono travestiti da suore, interpretando Sister Act. Ma, i professori hanno divertito il pubblico televisivo anche con una rivisitazione di Dirty Dancing e del famoso cartone animato Heidi.

Per l’ultima sfida tra professori, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno cantato e ballato, invece, Felicità di Al Bano e Romina Power e Triangolo di Renato Zero.

In ogni caso, sono stati Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini a vincere il trofeo della sfida tra professori.

L’ultimo guanto di sfida tra professori ad Amici

Nella puntata del 7 maggio di Amici, si è disputata la lotta finale del guanto di sfida tra professori. Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno scelto di sfidare i colleghi su alcune canzoni mitiche del panorama italiano: “Siamo arrivati al gran finale… Concludere in bellezza… Un tributo ai più grandi miti della musica di tutti i tempi… Faremo il possibile per chiudere in bellezza… La sconfitta è dura da accettare… Ci giochiamo il tutto e per tutto…Tre miti assoluti”.

I due insegnanti hanno ballato sulle note di alcune hit di successo di Elvis Presley, dei Queen e di Michael Jackson.

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro vincono il guanto di sfida tra professori

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno intrattenuto, nuovamente, il pubblico di Amici, con un’esibizione pazzesca.

I due professori hanno ballato e cantato sulla note di Felicità di Al Bano Carrisi e Romina Power: “Tenersi per mano con la Celentano… Vi promettiamo la felicità… Se vinciamo sto guanto ci spogliamo qua”.

In seguito, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno interpretato Triangolo di Renato Zero: “Se vinciamo non c’è problema… Vi offrirà una serata strana… Ballan bene ma sono tristi… Noi, Zerbi e Cele… Siamo comunque i più fighi della tele”.

La sfida è stata, comunque, vinta da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.