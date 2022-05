Fanno cose folli sotto le coperte e sono seduttori nati: i 4 segni più bravi a letto secondo lo Zodiaco

All'interno dello Zodiaco ci sono 4 specifici segni, che risaltano e spiccano maggiormente per la loro passionalità. Ecco quali sono questi particolari segni zodiacali

Fuoco, passione e intrigo sono 3 delle parole che maggiormente identificano alcuni dei 12 segni dello Zodiaco. Il loro fascino li rende altamente interessanti e sono spesso al centro dell’attenzione durante eventi o particolari momenti di gruppo. Sono davvero governati dal fuoco e se ne servono come fonte di energia per attrarre e conquistare chiunque capiti loro a tiro. Ecco chi sono i 4 segni più passionali dello Zodiaco.

Fascino e intrigo: Scorpione

Al vertice di questa piramide troviamo sicuramente il segno dello Scorpione, strenuo difensore della passione e dell’intimità nel rapporto di coppia.

Segno d’acqua sa muoversi leggiadro tra le sue conquiste, che rimangono ammaliate dalla sua vena intraprendente e seduttiva. Difficilmente vengono rifiutati e si compiacciono dei risultati raggiunti in ambito amoroso e sentimentale. Un vero latin lover dalla grande e spiccata intelligenza emotiva.

Ingenuità e determinazione: Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete sono dei grandi amanti della compagnia e, ancora di più, se di natura romantica e amorosa. Il loro stile di vita è alquanto altalenante, costruito tra la necessità di essere liberi e di avere qualcuno al loro fianco, sempre pronto a donare loro un certo tipo di stabilità.

Nonostante questa confusione, sanno benissimo come accendere la scintilla e, una volta preso confidenza, sono degli amatori davvero insuperabili.

Coraggio e forza: Leone

Un altro segno di fuoco, il Leone, appare nell’elenco sbaragliando la concorrenza in fatto di amori e conquiste. I nati sotto questo segno non si fermano di fronte a nessuna difficoltà e, anzi, sono dei veri e propri carri da battaglia. Il loro carattere estroverso è l’arma con cui entrano in contatto con il mondo circostante, dal quale traggono gran parte della loro energia.

L’essere altamente sicuri di loro stessi permette agli appartenenti al segno del Leone di circondarsi di sempre nuove prede.

Maestria e intuizione: Sagittario

Il segno del Sagittario fa parte, anch’esso, nell’elenco dei segni passionali dell’intero Zodiaco con la sua grande vena da seduttore. I nati sotto questo segno di fuoco sono estremamente dinamici e si stufano facilmente di tutte quelle relazioni e situazioni che si protraggono nel tempo e risultano essere ingombranti. Amano l’avventura e sono affascinati dalla novità, anche in ambito sentimentale: l’ardore del loro animo brucerà di fronte ad un nuovo e intrigante stimolo.