Federica Nargi: saltano le nozze con il compagno Alessandro Matri? L’ex velina rivela tutta la verità

Federica Nargi, amata ex velina di Striscia la Notizia, è ritornata in tv nell’ultima stagione televisiva, grazie alla sua partecipazione a Tale e Quale Show. La showgirl, a parte la carriera televisiva, ha anche una vita privata molto soddisfacente.

Federica Nargi, infatti, è legata da molti anni all’ex calciatore Alessandro Matri. I due sono anche genitori di due bellissime bambine: Sofia e Beatrice, rispettivamente di 5 e 3 anni. Secondo alcune indiscrezioni i due dovevano convolare a nozze a giugno. Il lieto evento, però, sarebbe improvvisamente saltato.

Federica Nargi ha deciso di fare chiarezza, di recente, proprio sul presunto matrimonio con l’ex calciatore.

Le indiscrezioni sul matrimonio di Alessandro Matri e Federica Nargi

Federica Nargi e Alessandro Matri, secondo il settimanale Diva e Donna, avevano programmato le loro nozze per il 2022. In particolare, la coppia avrebbe scelto il mese di giugno e come location, la meravigliosa isola di Formentera. Nel paradiso spagnolo, infatti, i due avrebbero passato la loro prima vacanza insieme.

La scelta sarebbe arrivata dopo una romantica proposta di matrimonio. Secondo il magazine Nuovo, infatti, l’ex calciatore avrebbe fatto la fatidica proposta alla compagna durante una vacanza estiva a Mykonos.

Ma, adesso, l’ex velina ha smentito tutto, come riportato da Il Mattino.

La smentita di Federica Nargi attraverso un’Instagram story

Secondo alcune indiscrezioni, Federica Nargi avrebbe dovuto convolare a nozze a giugno.

Un amico della coppia, però, aveva rivelato a Diva e Donna l’annullamento del fatidico giorno della coppia.

Federica Nargi, attraverso un’Instagram story ha smentito totalmente l’organizzazione del lieto evento per giugno 2022: “Ho appena saputo che questa estate Alessandro doveva sposarmi“.

La showgirl ha ironizzato sul gossip che la riguarda: “Fatelo sapere anche a me quando sarà sto matrimonio.

Ma come mai sono sempre l’unica che non sa le cose?“. Una smentita totale, insomma, che riguarderebbe sia le presunte nozze, che il successivo annullamento delle stesse.