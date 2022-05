Andreas Dermanis: chi è il compagno di vita di Mika, come si sono conosciuti e da quanti anni stanno insieme

Come accade spesso alle star, soprattutto se si è cantanti internazionali, si crea una certa curiosità riguardo alla loro vita privata. Senza dubbio è successo nel caso di Mika, l’amatissimo cantante naturalizzato inglese che non solo ha fatto innamorare milioni di persone con la sua musica, ma anche con il suo modo di fare nei programmi a cui ha partecipato (tra cui X Factor). L’artista è legato da ben 15 anni al regista greco Andreas Dermanis, persona a die il vero piuttosto schiva e decisamente poco incline ai gossip. Cosa sappiamo di lui e della sua carriera.

La carriera di Andreas Dermanis, il compagno del celebre cantante Mika

Non sono molte, dunque, le informazioni su Andreas Dermanis, il compagno da ormai 15 anni del cantante Mika.

È noto che l’uomo è nato in Grecia nel 1989 e che di professione fa il regista. Se in passato era possibile reperire qualche informazione attraverso il profilo Instagram, ad oggi risulta irraggiungibile e tutto ciò che sappiamo sulla sua carriere proviene dal suo sito ufficiale (che potete trovare QUI).

Il suo lavoro si spinge in due direzioni ben distinte: da un lato collabora con artisti celebri realizzando i loro videoclip – tra loro, oltre Mika (con cui ha realizzato I Love Beirut), si contano anche i Bastille, Bon Jovi e i Panic at the Disco – dall’altra invece è impegnato come documentarista.

Ha infatti collaborato con emittenti come BBC, Sky Arte e MTV.

Importantissimo anche il suo impegno civile; come si può leggere sul sito su menzionato ha spesso affrontato importanti temi come l’identità nazionale (come il suo documentario Andi, in cui ha parlato della generazione di albanesi che si è trasferita in Grecia dopo il crollo del regime di Hoxha).

In ultima battuta sul portale si può leggere: “Nel 2021 Andreas si è arruolato nel servizio militare nelle forze armate elleniche in Epiro.

Ha servito nell’Unità di Fanteria e ha diretto contenuti video per la base“. Al momento è al lavoro su due nuovi film (Agrinio e Little River) ed è impegnato nel volontariato.

Vita sentimentale di Andreas Dermanis: l’incontro con Mika e la loro lunga relazione

Tutte le informazioni che abbiamo sulla vita sentimentale di Andreas Dermanis provengono dalle interviste rilasciate dal compagno Mika, comunque piuttosto riservato a sua volta ma che si sbottona un po’ di più sulla sua vita privata. Nel corso di un’intervista a Domenica In ha spiegato a Mara Venier: “Il mio compagno si chiama Andy, è molto discreto, riservato e anche molto str***o.

Lui odia che parli di lui, è un campagnolo si può dire“.

Lo stesso artista ha inoltre rivelato i segreti della loro lunghissima e felice relazione durante una chiacchierata con Donna Moderna: “Il primo è che collaboriamo. Nelle cose importanti ma anche in quelle banali come per la ricetta ideale di un risotto ai funghi su cui possiamo confrontarci anche 2 ore – ha spiegato il cantante – Il secondo è che… litighiamo. Tanto, a voce alta. Ho molti amici che si stupiscono delle nostre scenate, loro non discutono quasi mai.

Di solito, infatti, sono relazioni che non durano“.

I due, comunque, si sono conosciuti nel 2007 – stando a quanto riportato da diversi portali grazie ad un programma tv – e da allora tra alti e bassi non si sono mai lasciati. Convivono ormai da tempo a Londra, in una bellissima casa minuziosamente arredata da Mika con i loro due cani, Melachi e Amira.