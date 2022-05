Il paradiso delle signore anticipazioni: Pietro deve difendersi da Mandelli ma allontana ancora Teresa. Trama

Il paradiso delle signore torna in onda su Rai1 mercoledì 11 maggio 2022 con l'ottavo episodio in reolica della prima stagione. La trama della puntata.

Mercoledì 11 maggio 2022 su Rai1 va in onda l’ottavo episodio in replica della prima stagione de Il paradiso delle signore dal titolo di A mali estremi. A partire dalle ore 15:55 il pubblico tornerà ad interessarsi alle vicende che ruotano intorno al magazzino di moda di Milano con Pietro che sarà indiscusso protagonista. L’uomo dovrà infatti guardarsi dalle mire di Mandelli di vendicare la morte del fratello e così deve organizzare il suo piano che coinvolgerà Andreina ma metterà all’angolo Teresa, che finisce delusa dal suo allontanamento.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani mercoledì 11 maggio

Pietro grazie a Jacobi ha scoperto le intenzioni di Mandelli che vorrebbe vendicare il delitto di guerra del fratello colpendolo come mai prima.

Così l’uomo da via al suo piano per ripulirsi l’immagine e dare modo di far credere di amare Andreina. Quindi ordina una intervista nella quale si dice innamorato di una donna misteriosa senza però essere ricambiato, mandando in allarme Teresa che ormai lo vede sempre più lontano e distaccato.

Intanto Lucia è sempre più nelle grinfie di Cazzaniga mentre Clara inizia ad avvicinarsi al capo-magazziniere Corrado Colombo che la vorrebbe sottrarre ai giochi sporchi nei quali è caduta.

Intanto al magazzino sta per iniziare l’evento organizzato da Vittorio nel quale Andreina ha un ruolo fondamentale e verrà sorpresa da Pietro con dolci parole che le dichiarano il suo amore.

Andreina fa nuovamente ritorno al negozio dopo essersi presa un momento per pensare e di fatto perdona Pietro dandogli un bacio, intuendo di essere lei la misteriosa donna alla quale ha giurato amore. Teresa assiste ala scena e capisce di essere cascata nell’ennesima delusione d’amore dopo essersi difata della persona sbagliata. La giovane sicialiana esce di corsa dal magazzino dove incontra Vittorio che le offre di accenderle la sigaretta che fungerà da magra consolazione in questa complicata situazione.