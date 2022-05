Ludovica Sauer, chi è cosa fa la moglie di Alessandro Cattelan: origini, carriera e le nozze con il conduttore

Mentre Alessandro Cattelan si appresta a tornare in Rai per l'Eurovision, cresce la curiosità per la sua vita privata e in particolare per la moglie Ludovica Sauer. Chi è la modella.

Abbiamo conosciuto Ludovica Sauer attraverso le parole del marito Alessandro Cattelan, che molto spesso di sofferma sulla propria famiglia e sullo splendido rapporto che ha con la sua dolce metà. Ma la donna è ovviamente molto di più, dal momento che a lungo ha lavorato come modella e che oggi il suo punto di vista da influencer è molto apprezzato. Ecco come ha esordito la donna e come ha conosciuto il conduttore.

Vita privata di Ludovica Sauer: le origini brasiliane e l’incontro con Cattelan

Non si sa molto sulla vita privata di Ludovica Sauer, donna estremamente riservata e poco incline al gossip.

D’altra parte anche il marito Alessandro Cattelan, pur parlando spesso delle figlie (di recente ha spiegato che il suo show Netflix lo deve alla piccola Nina) non lascia mai trasparire troppi dettagli privati.

Sappiamo che la donna è nata a Locarno da famiglia metà brasiliana e metà tedesca. La piccola Ludovica è cresciuta proprio tra la Svizzera e Porto Alegre, ma è qui in Italia che ha costruito la propria vita. Ha conosciuto Cattelan allo stadio, durante una partita dell’Inter.

Sul loro incontro è intervenuto proprio il conduttore, che al giornale Grazia ha rivelato: “Nella pausa tra il primo e il secondo tempo l’ho adocchiata e mi sono avvicinato.

Io non sono il vitellone che approccia le donne con un Ciao, come mai sei qui sola? – ha scherzato il conduttore – Un po’ sono timido, un po’ mi vergogno. Ma con lei ho tirato fuori il coraggio, era troppo bella per lasciarsela scappare“.

I due nel 2012 hanno avuto la loro prima figlia (Nina) e nel 2014 hanno deciso di convolare a nozze. Una scelta che Cattelan ha così commentato: “Quando hai figli ti viene il pensiero che ci possano essere problemi, a livello burocratico, e nel dubbio abbiamo deciso di sposarci – ha raccontato tempo fa a Vanity Fair – Una cerimonia durata non più di dieci minuti“.

Nel 2016 è nata invece la loro secondogenita, Olivia.

Gli esordi di Ludovica Sauer come modella: cosa sappiamo sulla sua carriera

Ludovica Sauer però non è solamente la moglie di Alessandro Cattelan, ma anche una modella piuttosto nota nell’ambiente, nonché un’influencer piuttosto seguita. La donna non solo ha lavorato con i più importanti marchi di moda (tra cui Armani e Dior), ma in passato è stata anche il volto per eventi legati allo sport – tra cui il Giro d’Italia, Formula Uno e motociclismo.

Più recentemente ha intrapreso la carriera da influencer e ad oggi è seguitissima sui social – dove vanta la bellezza di 200mila follower.

Condivide, inoltre, molo spesso scatti della propria famiglia, nonostante non si lasci mai andare a racconti troppo dettagliati sulla propria vita privata.