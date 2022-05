Rita Dalla Chiesa difende Manuel Bortuzzo e famiglia su Twitter. Travolti dalle critiche per il film Rinascere

Domenica sera è andato in onda in prima serata il film Rinascere, dedicato alla vita di Manuel Bortuzzo; le critiche però non sono mancate, soprattutto in merito alla vita privata del nuotatore. Molti utenti, infatti, hanno postato diverse critiche rivolte a Bortuzzo concentrate principalmente sulla sua vita privata e sulla recente rottura con Lulù Selassié che sul film, oltre alla sua presenza costante sulle riviste dedicate al gossip a partire dal suo ingresso nella Casa del GF Vip. A sua difesa è intervenuta Rita Dalla Chiesa, molto toccata dalla storia, che ha preso le parti anche della famiglia Bortuzzo.

Rita Dalla Chiesa difende la famiglia Bortuzzo

Mentre su Rai 1 andava in onda il film Rinascere sulla vita di Manuel Bortuzzo e sull’incidente che ha causato a lui e ai suoi cari tantissimo dolore, il web si riempiva di critiche rivolte al nuotatore e alla sua famiglia. A scriverle erano per lo più i fan di Lulù Selassié – ormai ex fidanzata del nuotatore – che continuano a difendere la loro beniamina dopo la recente rottura della coppia, nonostante le dichiarazioni di Bortuzzo a Verissimo.

Rita Dalla Chiesa su Twitter è intervenuta in difesa del protagonista della storia e della sua famiglia sentendosi anche mortificata per tutte le cattiverie che ha dovuto leggere sul web.

In un tweet la conduttrice scrive: “Sto guardando su Rai Uno la storia di Manuel Bortuzzo. Lo conosco, ho lavora con lui a Italia Sì. Conoscono suo padre Franco. Conosco la fatica, il loro coraggio, la loro forza, l’unione della loro famiglia.

La voglia di farcela Vigliacchi voi che lo aggredite”.

Sto guardando su @RaiUno la storia di #manuelbortuzzo. Lo conosco,ho lavorato con lui a #italiasi. Conosco suo padre Franco.Conosco la loro fatica,il loro coraggio,la loro forza,l’unione della loro https://t.co/cgel9gcZCb voglia di farcela.Vigliacchi voi che lo aggredite. — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 8, 2022

In risposta ad un utente, invece, twitta: “Questa è la storia di Manuel Bortuzzo, c’è dentro il suo dolore. Potevi esserci tu, quella sera, al posto suo… poteva esserci ognuno di noi. Ma quanta cattiveria!”

Ma quale lucro????? Questa è’ la vita di #manuelbortuzzo c’è dentro il suo dolore. Potevi esserci tu, quella sera, al posto suo…. Poteva esserci ognuno di noi. Ma quanta cattiveria! — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 9, 2022

Il film Rinascere

Rinascere, il film andato in onda che ha smosso tutto il web è tratto dall’omonimo romanzo scritto proprio da Manuel Bortuzzo e racconta la sua storia. Dalla carriera da nuotatore, passando per l’incidente che gli ha causato una lesione midollare completa e una paralisi alle gambe che gli ha cambiato la vita, fino ad oggi.