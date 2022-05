Stefano De Martino e Andrea Delogu presto alla conduzione di un nuovo show televisivo? L’indiscrezione

Secondo alcune indiscrezioni di Dagospia, la Rai starebbe preparando un programma musicale per Stefano De Martino e Andrea Delogu. Si tratterebbe di uno show come il Festivalbar.

Stefano De Martino si è fatto conoscere al grande pubblico televisivo con la sua partecipazione al talent show Amici. Il ballerino, in seguito, ha saputo affermarsi come conduttore televisivo, al timone di programmi di successo, come Made In Sud e Stasera tutto è possibile.

Stefano De Martino, inoltre, ha fatto ritorno ad Amici con un nuovo ruolo. L’ex allievo, infatti, è uno degli amati giudici del serale, insieme a Stash e al Principe Emanuele Filiberto.

Secondo le ultime indiscrezioni, Stefano De Martino condurrà presto un nuovo programma televisivo insieme ad Andrea Delogu.

L’indiscrezione di Dagospia su Stefano De Martino e Andrea Delogu

Lorella Boccia ha sostituito Stefano De Martino alla conduzione di Made in Sud, vista la scelta dell’ex ballerino di tornare a presenziare, come giudice, ad Amici.

Il conduttore televisivo, però, potrebbe tornare presto protagonista di un programma televisivo della rete pubblica, secondo quanto riportato da Dagospia: “In estate su Rai2 arriva il Fep-stivalbar: la società di Salzano produrrà uno show musicale in onda in prime time. Alla conduzione il duo “prezzemolino” Stefano De Martino e Andrea Delogu (assistita da friends & partners)“.

Per Stefano De Martino sarebbe, quindi, pronto uno show musicale, al fianco di Andrea Delogu.

Stefano De Martino e Andrea Delogu: la presunta relazione amorosa

Andrea Delogu e Stefano De Martino sono stati i protagonisti di alcune indiscrezioni.

Infatti, in passato, si è ipotizzato che potesse esserci qualcosa di più tra i due conduttori della Rai.

Andrea Delogu ha smentito le voci, attraverso un’intervista su Gente. La presentatrice ha parlato di una grande amicizia con Stefano De Martino, che l’ha sostenuta il un momento molto delicato della sua vita: “Parliamo di lavoro in continuazione, le nostre telefonate sono fiumi di parole di 80 minuti.

Mi sono lasciata con mio marito e lui, da persona fantastica quale è, mi ha aiutata”.