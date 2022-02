Andrea Delogu a ruota libera su Stefano De Martino: “Mi ha aiutata quando mi sono lasciata con mio marito”

Gossip

Da molto tempo si parla del rapporto tra Andrea Delogu e Stefano De Martino, soprattutto quando alcune indiscrezioni, poi rilevatesi false, avevano avanzato l’ipotesi di un flirt tra i due. I due conduttori infatti sono “solo” molto amici e proprio di recente la donna si è soffermata sul loro rapporto, rivelando di aver trovato in lui una solida spalla su cui piangere dopo la rottura con Francesco Montanari.

Andrea Delogu, Stefano De Martino l’ha aiutata nei momenti più duri

Sembra, insomma, che i gossip sul possibile colpo di fulmine tra Andrea Delogu e Stefano De Martino, come alcune riviste di cronaca rosa avrebbero voluto, si sono rivelate del tutto inesatte.

Tra i due conduttori Rai c’è infatti un’ottima intesa, ma che ad oggi si è tradotta solo in una splendida amicizia, come del resto chiarito dalla donna stessa nel corso della prima puntata di Tonica (dal titolo Tonica).

Proprio in queste ore, intervistata dalla rivista Gente, la Delogu è anche tornata sull’argomento, rivelando che l’amico l’ha aiutata nei momenti più duri, cioè dopo la separazione da Francesco Montanari: “Parliamo di lavoro in continuazione, le nostre telefonate sono fiumi di parole di 80 minuti. Mi sono lasciata con mio marito e lui, da persona fantastica quale è, mi ha aiutata” rivela la conduttrice nel corso della chiacchierata.

Andrea Delogu, la situazione sentimentale della conduttrice Rai

Nessuna storia d’amore, dunque, con il conduttore Stefano De Martino (che a ben vedere sembra piuttosto essersi riavvicinato alla sua ex moglie Belen Rodriguez), ma solo una grande amicizia che l’ha aiutata a superare anche gli ultimi incidenti di percorso.

Da poco più di un anno infatti, la donna ha dovuto affrontare la separazione dal marito Francesco Montanari, anche se ad oggi la conduttrice Rai appare piuttosto serena.

In una precedente intervista per il magazine F, la donna ha infatti parlato così della rottura: “Con Francesco abbiamo passato insieme sette anni che rivivrei subito.

Mi hanno dato la possibilità di capire chi sono anche in un contesto familiare – ha rivelato la Delogu – Noi ci siamo lasciati perché era finito l’amore. Il nostro è stato un colpo di fulmine: diversi come il giorno e la notte, ci ha uniti il desiderio di appartenenza. Ma lavorando siamo cresciuti in modo diverso“.

Andrea comunque non ha smesso di credere nell’amore e sembra che non troppo tempo fa abbia iniziato a frequentare un fotomodello di nome Luigi Bruno.

I due, che sono stati pizzicati insieme non troppo tempo fa per le vie di Milano, sembrano al momento molto riservati riguardo la loro frequentazione e gli stessi paparazzi non sono riusciti a scoprire molto.