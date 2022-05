LDA lancia un appello a Lulù Selassié per una collaborazione: la reazione dell’ex gieffina al videomessaggio

Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, Lulù Selassié non ha mai smesso di fan parlare di sé, riuscendo nell’intendo di costruirsi una solida fanbase. I suoi sostenitori, proprio in questi ultimi giorni, hanno provato ad immaginare una collaborazione tra la ragazza e LDA, cantante recentemente uscito dalla scuola di Amici e hanno dunque iniziato a sottoporre l’idea sui social a più riprese. Alla fine le parole dei fan sono arrivate alle orecchie dell’artista, che ha deciso di lanciare un appello all’ex gieffina.

LDA chiede a Lulù Selassié di collaborare tramite un appello video

I fan di Lulù Selassié sono più che mai determinati ad aiutare la ragazza a realizzare i propri sogni e sembra che questa volta abbiano più o meno raggiunto il loro obiettivo.

Sui social hanno infatti iniziato a proporre la ragazza come volto del videoclip di Bandana – brano realizzato da LDA (da poco uscito dal talent show Amici).

Alla fine le parole degli utenti social sono arrivate anche alle orecchie dell’artista grazie al sito All Music Italia – che ha approfittato di una recente intervista per raccontare a D’Alessio cosa sta accadendo in questi giorni sul web.

All’inizio il ragazzo si è mostrato confuso – e non solo perché ha scoperto da poco dei tweet, ma anche perché non conosce personalmente l’ex gieffina: “Io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa […] su Twitter ha iniziato a girare questa cosa, completamente a caso.

Io e lei non ci conosciamo, se vuole fare il video per me non ci sono problemi. Non so da cosa sia nata questa cosa però“.

Nonostante, insomma, LDA abbia ancora le idee poco chiare non vede la richiesta dei fan come un problema, anzi, ha lanciato direttamente un appello alla Selassié per invitarla a partecipare al videoclip: “Lulù se vuoi scrivimi, ci organizziamo per un futuro video di Bandana.

Non sapevo nulla di questa cosa ma se vogliamo fare il video facciamolo, non ci sono problemi“.

Lulù Selassié commenta l’appello di LDA per la collaborazione

Dopo l’appello di LDA la richiesta dei fan di una possibile apparizione di Lulù Selassié nel video di Bandana è praticamente diventata virale e alla fine anche l’ex gieffina ha commentato le parole dell’artista.

Ad essere precisi, durante una diretta social le è stato fatto presente che l’intervistatore di All Music Italia ha toccato l’argomento e, in un primo momento, anche la ragazza è sembrata confusa (forse perché al pari di LDA non era a conoscenza delle richieste dei fan).

Subito dopo però ha accolto positivamente la notizia, incoraggiando i suoi follower a continuare così: “Tanto voglio fare la cantante, è fi*a come cosa. Continuate” ha infatti risposto durante la chiacchierata, che è stata diffusa anche su Twitter in queste ore.

Lulù nello space (2)

Spiegandole della collab sperata con LDA.

–

"Domani vi farò vedere delle cose molto belle sulle mie stories, ci sarà una surprise for you. Saranno delle cose che voi amate."#fairylu pic.twitter.com/wF6IsEQpTg — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) May 2, 2022

Una buona notizia dunque per la ragazza, che di recente ha dovuto affrontare la rottura con Manuel Bortuzzo. Un momento affatto facile, come ha spiegato sua sorella Clarissa, di recente intervenuta sui social proprio per commentare la notizia: “Sono molto in pensiero per Lulù perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei – ha spiegato l’ex gieffina – Sono sempre al suo fianco“.

Chissà dunque se i fan sono riusciti a riportare il sorriso sul suo volto grazie alla loro intraprendenza.