Clarissa Selassié rompe il silenzio sull’addio tra la sorella Lulù e Manuel Bortuzzo: lo sfogo social

Clarissa Selassié torna sui social per una diretta in cui ha parlato anche delle preoccupazioni che nutre nei confronti della sorella dopo la rottura tra Lulù e Manuel Bortuzzo.

Non si accenna a placare la polemica sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, resa nota ormai quasi 15 giorni fa. Questa volta a parlare è la sorella di lei, Clarissa, che con una diretta social ha parlato delle preoccupazioni che al momento nutre nei confronti di Lucrezia e di come stia la ragazza in questo periodo.

Clarissa Selassié sulla rottura tra Manuel e Lulù: “Sto molto in pensiero per lei”

Sono passate ormai due settimane da quando Manuel Bortuzzo ha reso noto di aver detto addio a Lulù Selassié. Una notizia inaspettata per i fan, che a lungo hanno sentito la coppia parlare addirittura di figli.

Certamente i due ora non stanno attraversando un periodo facile ed entrambi si sono concessi alcuni momenti di sfogo. Il nuotatore infatti ha rilasciato una lunghissima intervista a Verissimo in cui ha dato il suo punto di vista sulla rottura. Per quanto riguarda la Selassié, invece, dopo le sue rivelazioni, è intervenuta sua sorella sui social.

In particolare questa volta è Clarissa a parlare, precisamente durante una diretta Instagram riportata in queste ore da Gossip e Tv. In quest’occasione la ragazza si è mostrata piuttosto preoccupata per la sorella, che sembra non stare particolarmente bene.

“Sono amareggiata e pensierosa. Sto molto in pensiero per Lulù – ha spiegato l’ex gieffina – perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei. Sono sempre al suo fianco“.

Una situazione non facile dunque, come ci si può aspettare dopo una rottura – soprattutto se, come anticipato, i due fino a pochi giorni prima si mostravano molto uniti e nelle interviste sono arrivati a parlare addirittura di metter su famiglia.

Lulù Selassié punta il dito contro Franco Bortuzzo: i retroscena sulla rottura con Manuel

Lucrezia di recente ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato delle difficoltà che ha avuto con Manuel, puntando perlopiù il dito contro il padre di lui, Franco Bortuzzo.

In particolare la ragazza ha lamentato il fatto che l’uomo sarebbe intromesso nella loro relazione facendo sì che i due non avessero un attimo di privacy.

Ha inoltre parlato degli amici del nuotatore, che a suo avviso non l’avrebbero mai sopportata.

Mentre Bortuzzo Senior ha ovviamente rigettato queste accuse, affermando che i due si sono detti addio perché troppo diversi, anche Manuel ha finalmente rotto il silenzio sulla questione in una lunga intervista a Verissimo.

“Io mi sono messo a disposizione al cento per cento, lei zero. Mi ha stupìto. Non c’era rispetto di nulla” ha spiegato il ragazzo a Silvia Toffanin. “I miei genitori mi hanno sempre lasciato libero di scegliere quello che volevo. Lasciarla è stata una mia decisione. I miei amici non li ha mai conosciuti“.

E poi ancora: “Mio padre è andato a mangiare al bar da solo per 10 giorni per lasciarci soli – ha voluto sottolineare l’ex gieffino – Solo una volta per sbaglio è entrato in camera da letto ma perché aveva visto la porta aperta (…) Se la gente sapesse la verità nessuno parlerebbe più“.