Noi siamo tutto: trailer, cast e trama del film che ha per protagonista Maddy affetta da una rara malattia

La proposta di Rai1 per la prima serata di mercoledì 11 maggio 2022 è la pellicola che racconta la singolare storia di Maddy, giovane ragazza costretta a vivere chiusa in casa per via di una rara malattia. Il film Noi siamo tutto, in onda sulla rete publica ammiraglia a partire dalle ore 21:30 circa, ci racconta il punto di volta della giovane che ormai rassegnata a vivere in casa con la madre infermiera, vede nella conoscenza con Olly, il figlio dei vicini, un modo per dare una svolta alla sua vita e godersela dopo tutte le rinunce che non le hanno fatto vivere la sua spensierata età.

Noi siamo tutto: curiosità e cast della pellicola

Noi siamo tutto (in lingua originale dal titolo di Everything, Everything) è un film del 2017 diretto da Stella Meghie, considerato l’adattamento cinematografico del romanzo con lo stesso titolo di Nicola Yoon.

Gli attori principali del film sono Amandla Stenberg, apprezzata interprete già vista nella saga di successo di Hunger Games ed anche recentemente su Rai3 con il film Darkest Minds, e Nick Robinson, da sempre impegnato sul set fin da bambino e visto di recente nella pellicola dal titolo di Jurassic World. A completare il cast troviamo invece gli altri interpreti Ana de la Reguera, Anika Noni Rose e Taylor Hickson.

Noi siamo tutto: la trama del film

Maddy è una giovane diversa delle altre perché costretta a rimanere a casa a causa di una una grave immunodeficienza combinata che non le permette di esporsi al mondo esterno.

Il suo unico contatto con la gente è la madre che di professione fa l’infermiera e di fatto si prende sempre cura di lei.

Stanca di dover affrontare una vita di rinunce che non le stanno facendo godere la sua giovane età, vede una opportunità per una nuova vita nella conoscenza con il vicino Olly, un bel ragazzo che le farà vivere emozioni mai provate prima.