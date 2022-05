Traditori si nasce: quali sono i segni più infedeli di tutto lo Zodiaco

Il mondo delle stelle e dei pianeti possiede un enorme fascino e, al contempo, un immenso alone di mistero che lo avvolge e ingloba. 12 sono i segni che abitano il mondo dello Zodiaco e, per fama, sono ormai diventati quasi come degli oracoli, da interrogare su numerosi aspetti della vita, uno su tutti, l’amore. Non tutti i segni, però, sono così fedeli e alcuni possono anche incappare in tradimenti e infedeltà.

I segni più fedeli dello Zodiaco: il passionale Leone e l’emotivo pesci

Quando si parla di amore, sentimenti e legami emotivi due sono i segni che rispecchiano particolarmente bene l’ideale di vita di coppia e la conseguente fedeltà: Leone e Pesci.

Il primo, segno di fuoco, con la sua determinazione e forza combatte per il benessere della propria sfera affettiva, senza farsi troppo influenzare da commenti e giudizi esterni. Simile è la situazione per i nati, invece, sotto il segno dei Pesci sono più timidi e taciturni dei compagni di fuoco, ma sanno come mantenere salda una relazione, anche grazie al loro spiccato senso di empatia e genuinità incontrastate.

I segni più traditori dello Zodiaco: il libertino Ariete e il dinamico Bilancia

In posizione opposta alla coppia sopraccitata troviamo due segni appartenenti a elementi diversi, fuoco e aria, ma dal simile e particolare approccio all’amore: Ariete e Bilancia.

Il segno di fuoco è uno spirito libero e indomabile, amante dell’avventura e odiatore della noia, anche sentimentale: non sarà difficile, per questo, vederlo con un piede in due scarpe. Il segno della Bilancia, invece, è uno dei più scaltri dell’intero Zodiaco e, quando tradisce, è davvero difficile scoprirlo: ecco perché questo segno d’aria è tra i più pericolosi infedeli che possiate mai incontrare.