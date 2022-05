Astuti e manipolatori, quali sono i segni zodiacali da evitare il più possibile

Manipolare le persone non è assolutamente un gioco da ragazzi e ci vogliono tanta furbizia e scaltrezza. Ci sono, però, dei segni zodiacali capaci di circuire chiunque

L’arte manipolatoria non tutti la possiedono, ma esistono particolari individui che ne hanno fatto un vero e proprio stile di vita: si sono formate delle vere e proprie schiere di segni zodiacali abili nel manipolare chiunque capiti loro a tiro, senza troppe difficoltà nel raggiungimento di tale scopo. Quali sono questi particolari segni? Ecco l’elenco degli abitanti dello Zodiaco, che sono noti per la loro fama di astuti manipolatori.

Scaltro e alquanto affascinante: Scorpione

La medaglia d’oro per i segni più manipolatori va, sicuramente, agli appartenenti al segno dello Scorpione, segno d’acqua e grande amante dei piaceri della vita.

Uno dei suoi obiettivi primari, se non il primo, è proprio quello di soddisfare gran parte dei suoi capricci e, per farlo, si serve della sua passionalità assai attraente per convincere gli altri ad assisterlo e aiutarlo. L’alone di mistero che li circonda li rende molto propensi ad attirare l’attenzione dell’esterno.

Doppio e caos: Gemelli

La volubilità di questo particolare segno d’aria è fatto noto, ma i Gemelli sanno davvero come manipolare le persone che ruotano intorno a loro, spesso senza dover faticare eccessivamente.

Anche il loro comportamento è influenzato dalla doppiezza che li contraddistingue e risultano davvero imprevedibili, come tutti i segni d’aria: questo temperamento confonde chiunque ed è per questo segno assai semplice cambiare le carte in tavola a loro piacimento.

Empatia e sicurezza: Cancro

Un altro segno d’acqua acquista una posizione di rilievo e, in questo caso, è il segno del Cancro a svettare in classifica. Uno dei segni più emotivi dello Zodiaco, ma che sa essere davvero pungente quando sente la necessità di soddisfare un bisogno impellente.

La loro capacità di entrare in sintonia con gli altri è, da sempre, un grande mezzo per ottenere sempre quello che vogliono. Questo affascinante segno è anche uno dei più determinati ad ottenere il successo in ogni campo.