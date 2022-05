Don Matteo 13 non va in onda: i fan della fiction fermati dall’Eurovision Song Contest

Don Matteo 13 non va in onda giovedì 12 maggio 2022 a causa dell'Eurovision Song Contest. Scopri quando torna in televisione la fiction amatissima.

Per i tanti milioni di fan del longevo prodotto di Rai1 non c’è stato nemmeno il tempo di familiarizzare per bene con il nuovo personaggio interpretato da Raoul Bova che è già arrivato il tempo di doversi salutare. Giovedì 12 maggio 2022 Don Matteo 13 non andrà in onda sulla rete ammiraglia della televisione pubblica a causa della messa in onda della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, evento che sta monopolizzando i palinsesti delle rete e sta provocando qualche grattacapo anche alla programmazione della concorrenza. I fan dovranno quindi aspettare ancora un po’ di tempo per riabbracciare tutti i personaggi che animano Spoleto e dintorni, con la programmazione di Rai1 che riprenderà normalmente molto presto.

Il prodotto di punta della primavera di Rai1 salta un giro anzi una settimana. I fan della longeva fiction di Don Matteo dovranno infatti pazientare per riperdere a conoscere le vicissitudini della tredicesima stagione che tanto li sta appassionando con colpi i scena uno dopo l’altro.

L’addio di Terence Hill ha infatti scombussolato le idee ai fan di lunga data che da orami 20 anni si godono le vicende dei personaggi di Spoleto.

L’entrata in scena nel nuovo parroco, il Don Massimo interpretato da Raoul Bova, è infatti comparso solo per due puntate prima dello stop.

Dietro la scelta di Rai1 sul cambio di programmazione per la fiction vi è una pura e semplice turnazione, in quanto giovedì 12 maggio in prima serata andrà in onda la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 che tanto sta appassionando il nostro Paese che ne ospita questa appassionante edizione.

Niente paura però visto che la programmazione di Rai1 riprenderà normalmente già dalla prossima settimana quando giovedì 19 maggio 2022 andrà in onda la nuova puntata di Don Matteo dove vedremo se il Massimo di Bova riuscirà a conquistare il cuore degli spettatori più scettici.