SFORTUNA IN ARRIVO: il segno meno fortunato di tutti nel fine settimana

Le previsioni per il segno zodiacale più sfortunato di questo fine settimana di maggio: cosa dicono le stelle per questo specifico segno, dimenticato dalla sorte

I segni zodiacali sono continuamente influenzati dalle stelle e dal transito dei pianeti, che rendono i loro comportamenti alquanto variabili e imprevedibili. Uno dei temi maggiormente ricercati e trattati in ambito astrologico è sicuramente il concetto di fortuna: si spera sempre che il proprio segno sia baciato dalla sorte e possa condurre giornate serene e spensierate. Non sempre è così e, qualche volta, può capitare di dover fare i conti con una cattiva Luna. Ecco le previsioni per il segno più sfortunato del fine settimana.

Nervi a fior di pelle: Vergine

Un funesto fine settimana si avvicina per voi, appartenenti al segno della Vergine, che non saprete assolutamente come tenere a bada il nervosismo che impera nel vostro animo. Siete arrivati al limite della sopportazione e qualsiasi cosa vi irrita al punto da farvi andare in escandescenza: il vostro fisico e la vostra mente ne risentono e vi sentirete sopraffatti dalle insidie della vita di tutti i giorni. Non siete più disposti a scendere a compromessi e, dopo un periodo di stallo emotivo e professionale, non riuscite a reggere altri rallentamenti per quanto riguarda la vostra crescita personale.

Le persone attorno a voi si rendono conto che qualcosa non va, ma non sarà facile per loro avvicinarvi e tentare di darvi una mano: come dei veri leoni in gabbia, potreste anche decidere di attaccare e scatenare così violenti litigi. Non è così, però che si risolvono le questioni legate allo stress, ma dovete lasciare spazio anche a ciò che vi rende felici, come passioni e affetti.

Evitate di stare sempre sulla difensiva e confidate a chi di dovere le vostre più intime paure.

Previsioni per il segno della Vergine per la prossima settimana

La prossima settimana potrebbe essere un grande momento di svolta per voi del segno della Vergine, che vivrete momenti di grande soddisfazione professionale: il vostro duro lavoro verrà ripagato e sarete al centro dell’attenzione di colleghi e collaboratori.

Dovete soltanto portare pazienza e vedrete che, presto, i vostri sogni si tramuteranno in solide realtà. Siete grandi persone con grandi opportunità davanti: non lasciatevele scappare.