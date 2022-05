Isola dei Famosi 2022: Guendalina Tavassi in infermeria, dopo Blind ancora guai per il reality show

L’Isola dei Famosi 2022 è stata prolungata fino a fine giugno. Nell’adventure show, infatti, sono arrivati dei nuovi naufraghi per coprire le nuove puntate previste. Si tratta, in particolare, di tre donne, denominate “Conquistadores“. Tra di loro anche Maria Laura De Vitis, che ha da poco vinto l’edizione 2022 de La Pupa e il Secchione.

Anche se sono arrivati dei nuovi naufraghi nel reality show, ci sono state pure delle defezioni, almeno temporanee. Blind, infatti, non è stato presente nella puntata serale del lunedì per dei problemi di salute.

Adesso, anche Guendalina Tavassi si è dovuta trasferire in infermeria.

Isola dei Famosi 2022: Guendalina Tavassi assente dalla spiaggia

Guendalina Tavassi è riuscita a conquistare il ruolo di leader nel corso dell’ultima puntata serale dell’Isola dei Famosi. Durante quest’episodio, l’ex gieffina ha duramente attaccato Maria Laura De Vitis, perché non crede al suo interessamento per Alessandro Iannoni. Tra i due, adesso è arrivato anche un bacio.

Negli ultimi giorni, però la naufraga non è stata più presente in spiaggia.

Alvin ha rivelato quest’assenza durante una striscia pomeridiana del programma, come riportato da Gossip e Tv.

Le condizioni di salute di Blind all’Isola dei Famosi 2022

Blind all’Isola Dei Famosi 2022 è uno dei protagonisti assoluti.

Il rapper, infatti, è stato al centro di alcune discussioni, anche piuttosto forti, con Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Il musicista, però, non è presente, da un po’ di tempo nella spiaggia, tanto che Blind non ha presenziato nemmeno alla puntata serale del reality show.

Alvin ha dato delle spiegazioni sull’assenza del naufrago: “Non potete vedere Blind schierato insieme agli altri naufraghi perché da ieri è nella nostra infermeria”.

L’inviato ha spiegato di che problema soffre il concorrente: “Dovuto purtroppo a un’infezione cutanea.

Ho parlato con il dottore e tutta la sua equipe e preferiscono tenerlo per 3 giorni lontano dal sole e dall’acqua sale… Per cui niente di grave, non c’è nulla di cui preoccuparsi assolutamente, anzi l’ho incontrato personalmente ieri ed è dispiaciuto per questo“.