Antonino Spinalbese rompe il silenzio su Belèn Rodriguez e Stefano De Martino: "Mai sentito il fantasma..."

Tra uno Stefano De Martino e l’altro, c’è stato un Antonino Spinalbese. L’hairstylist oggi padre della piccola Luna Marì è stato l’uomo che, per circa un anno, ha vissuto il sogno di vivere la vita insieme a Belen Rodriguez, prima che De Martino, come è sua abitudine, arrivasse a infrangere sogni d’amore di uomini sempre scartati dalla bella argentina, che alla fine preferisce sempre il ballerino al resto del mondo.

Antonino Spinalbese, la storia con Belèn: “Impossibile frenare il cuore”

Ora, a distanza di molti mesi dalla rottura, Spinalbese parla per la prima volta della relazione con Belen e racconta in maniera lucida la storia di una fine annunciata e di come il suo mondo sia iniziato con un nuovo amore, quello per la figlia Luna.

Non si pente, dice, di quanto provato e vissuto: “Mi sono fatto trasportare come sempre dalle emozioni, anche perché credo sia impossibile frenare il cuore. Non mi pento di aver seguito questa strada, perché mi ha sempre premiato. So che ogni mia scelta mi porterà a qualcosa di bello. Era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare”.

L’arrivo di Luna Marì: “La mia preoccupazione era che portasse a termine bene la gravidanza“

Ad un certo punto, a quanto pare, una volta che si scoprì che la Rodriguez era incinta, l’istinto fu quello di proteggerla: “Non era quella la priorità, la mia preoccupazione era che portasse a termine bene la gravidanza.

Io tendo a percepire chi ho davanti, ero preparato al fatto che potesse finire e ho provato a sfidare le leggi della natura e della gravità”.

Non manca un accenno a De Martino, che dichiara di non aver mai sentito davvero Coe un rivale in amore: “Non ho mai sentito il fantasma, non lo dico per presunzione, ma perché ero concentrato a vivermi quello che avevo. A questo punto spero che tra loro duri per sempre, soprattutto per il bene dei bambini”.