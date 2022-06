Fedez al concerto LoveMi, la dedica a Chiara Ferragni che scoppia in lacrime: “La persona più importante”

Per Fedez il concerto LoveMi tenuto ieri sera in Piazza del Duomo a Milano è stato il concerto della rinascita: non solo ha visto di nuovo insieme una coppia del mondo della musica che credevamo sepolta per sempre (quella composta da Fedez e J-Ax) ma ha anche mostrato il rapper al suo meglio a pochi mesi dal delicato intervento chirurgico al pancreas che gli ha salvato la vita, dopo la drammatica diagnosi di cancro.

Fedez e le lacrime di Chiara Ferragni: la dedica dopo il cancro

Nell’emozione di questa nuova “prima volta” Fedez ha voluto ringraziare alcune delle persone che gli sono state vicino in questi mesi difficili.

Tra queste, naturalmente, c’è anche la moglie Chiara Ferragni, che davanti alle parole d’amore del marito non ha trattenuto la commozione.

Che Chiara Ferragni sia stata un fondamentale pilastro per Fedez in questi mesi, lui lo aveva già chiarito. Lo ha però voluto ribadire davanti a una folla adorante, ieri sera, in un contesto molto speciale: nella piazza più importante della città in cui vive, che lui ama e da cui è amato. Con il consueto carico di lacrime trattenute che Federico-cuore d’oro ci ha abituati a vedere (il rapper è noto per la sua capacità di esprimere i suoi sentimenti senza timori) ha voluto parlare alla moglie, in primissima fila con famiglia e amici, pronta ad ascoltarlo e vederlo di nuovo felice sul palco: “Poi ringrazio la persona più importante che mi è stata vicina e che è mia moglie.

Ti amo tanto”. Il riferimento è ovviamente all’ora più buia, quella del cancro, della paura mostruosa di morire e di non essere ricordato dai suoi figli.

I ringraziamenti di Fedez a medici e famiglia: le parole per mamma Tatiana

Per lo stesso motivo Fedez ringrazia il personale medico che lo ha assistito: “Ringrazio tutti voi per aver reso possibile tutto questo.

Fino a tre mesi non avrei mai potuto pensare di stare sopra un palco e poter sopportare un concerto di un’ora. Ringrazio i medici e una dottoressa in particolare che mi ha salvato la vita”. In ultimo, è arrivata una frase molto emozionante sulla madre Tatiana (nata Anna Maria Berrinzaghi) della quale ha detto: “A me basta una cosa: Io oggi sono arrivato qui, ho visto mia madre nel backstage. Io e i miei genitori non siamo emotivi, ma l’abbraccio che mi ha dato mia madre vale tutto questo”.