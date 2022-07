Eva Henger “terrorizzata” dopo l’incidente in Ungheria: “Ho paura di uscire. Ti senti sempre in pericolo”

In un'intervista a Nuovo Tv, la showgirl ha rivelato di essere "terrorizzata". Poi ha raccontato anche di soffrire di "attacchi di panico" per un dramma vissuto in passato.

Lo scorso aprile la showgirl è stata coinvolta in un incidente stradale insieme al marito Massimiliano Caroletti. L’episodio ha sconvolto la sua vita e anche se per fortuna ora sta bene, la donna rivela di avere maturato enormi paure dopo quel momento.

Eva Henger dopo l’incidente stradale in Ungheria: come sta oggi

In quel terribile incidente stradale, due persone hanno perso la vita, una coppia di anziani e Henger ha riportato conseguenze molto serie, tanto che ha subito diversi interventi chirurgici e tuttora porta un tutore alla gamba, come mostrano le foto. Tempo fa la donna ha ripreso a camminare e ha colto l’occasione per mostrare i progressi in televisione nel corso del programma di Barbara d’Urso, Pomeriggio Cinque.

Oggi la showgirl rivela che dopo quel tragico evento si porta dietro degli strascichi che vanno al di là dei problemi fisici. “Ho paura di uscire” – ha rivelato Eva Henger a Nuovo tv. Quindi la showgirl ha raccontato un episodio della quotidianità che le ha fatto comprendere il duro scoglio che dovrà affrontare per superare queste paure: “Qualche giorno fa sono salita in auto con la carrozzina che – precisa con ironia – ho soprannominato la mia Ferrari. Ero terrorizzata.

Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo“ .

Eva Henger e l’altro dramma che ha cambiato la sua vita

Al periodico di Cairo editore, la showgirl ha anche spiegato che l’incidente non è l’unico episodio drammatico che ha segnato la sua vita. Tempo fa infatti un suo collaboratore sarebbe deceduto tra le braccia della showgirl colto da un infarto. A partire da quel giorno, Eva Henger – racconta – soffrirebbe di attacchi di panico molto frequenti.

“Mi avevano prescritto delle medicine – racconta – mi sembrava di morire”. Dall’incidente stradale che l’ha travolta due mesi fa, Henger sembra si stia riprendendo.

La donna ha condiviso su Instagram delle foto insieme alle sue figlie in cui appare sorridente e appunto seduta sulla sua “Ferrari“. L’immagine la ritrae in mezzo alla piccola Jennifer e all’ex naufraga Mercedesz Henger, reduce da L’Isola dei famosi – edizione appena conclusasi con la vittoria di Nicolas Vaporidis e che è stata anche l’occasione per fare riappacificare madre e figlia. Non resta che rivolgere alla famiglia Henger i più sentiti auguri per una pronta ripresa.