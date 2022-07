Rita Dalla Chiesa al Grande Fratello Vip 7? Le sue parole: "Posso confermare che..."

Negli ultimi giorni si rincorrono le indiscrezioni sul futuro del GF Vip, l’edizione 2022/2023 infatti è alle porte e tutti si chiedono come sarà.

Grande Fratello Vip 2022/2023: cosa sappiamo finora

Qualche notizia è in effetti trapelata. Sono arrivate le prime conferme, come quella di Sonia Bruganelli a opinionista e anche qualche ipotesi sul ruolo di ex concorrenti del GF Vip, per esempio Soleil Sorge, che con dei video insieme ad Alfonso Signorini ha lasciato intendere qualcosa ma senza svelare un granché. Insomma c’è del fermento e si stanno decidendo le cose più importanti: quali Vipponi entreranno nella casa, chi condurrà il GF Vip party e soprattutto chi commenterà quello che fanno dagli studi di Canale 5.

Già alla fine della scorsa edizione, Signorini aveva espresso il sogno – che non sappiamo se sia stato discusso già in tempo per la prosisma edizione – di avere un cast misto di Vip e Nip. I giornali erano impazziti, proponendo una rosa di nomi almeno per i Vip. Dagospia parlava di Alvaro Vitali come rappresentante della fascia over dei Vipponi nella Casa. Ma ventilava aria di GF Vip anche per Pamela Prati e per la madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani – del resto la metà maschile della famiglia ha partecipato all’Isola dei famosi, appena conclusa.

Nessuna di queste voci finora è confermata, ma di certo uno dei nomi che fa più discutere è quello di Pamela Prati, che un po’ divide perché era già stata tra i concorrenti del GF Vip nel 2016 ma poi era stata espulsa perché i suoi comportamenti non sarebbero stati in linea con quelli degli altri inquilini. Vedremo se il suo nome è destinato a rimanere questa volta.

Rita Dalla Chiesa al GF Vip? Cosa c’è di vero

A unire con assoluta certezza sarebbe invece il nome di Rita Dalla Chiesa, una delle donne più amate di Mediaset e icona di Forum.

Giorni fa, Dagospia aveva lanciato la bomba parlando di un possibile ingresso della conduttrice tra le file delle opinioniste e la testata diretta da Roberto D’agostino parlava di un Alfonso Signorini sicuro di volerla in studio e che avrebbe convinto Dalla Chiesa ad accettare la proposta. Non è la prima volta che il nome di lei viene fuori per un reality show. Volto amatissimo e dialettica formidabile, Rita Dalla Chiesa era stata proposta anche per l’Isola dei Famosi ma aveva rifiutato.

Ora invece le carte in tavola sarebbero diverse. A indagare con la diretta interessata è Fanpage.it, che ha cercato di capire se a influire sulla scelta, sia (adesso) del GF Vip sia (all’epoca) dell’Isola dei famosi, possano pesare anche ragioni di cachet.

Questo è escluso: “Non c’entrano questioni economiche – ha detto a Fanpage.it – Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più”. Stavolta però ci starebbe pensando davvero. E la proposta di Alfonso Signorini ci sarebbe stata davvero: “Ci sto riflettendo – ha detto Dalla Chiesa – non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte”.

Ai fan non resta che sperare che Alfonso Signorini fughi ogni suo dubbio!