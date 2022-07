Oroscopo Paolo Fox del 13 luglio, mercoledì caldissimo per tutti i segni

In controtendenza con il resto della settimana, l'oroscopo di mercoledì sarà per alcuni rivelatore: la pazienza viene messa a dura prova.

L’astrologo Paolo Fox diffonde come sempre nella sua app Astri le previsioni per la giornata di mercoledì 13 luglio 2022. Ecco cosa c’è nelle stelle, segno per segno.

Ariete

Paolo Fox vi mette in guardia: la fatica non mancherà, ma non per forza questo sarà negativo. Mercoledì sarete però un po’ stanchi e potreste fare fatica a mettere in ordine le cose. Siate pazienti, e tenete l’amore “sotto controllo”.

Toro

Luna e Marte sono dalla vostra parte e vi prospettano un futuro roseo. Marzo per voi è stato il mese più pesante, l’oroscopo del 2022 fino a fine anno prevede ottime sorprese.

Gemelli

Paolo Fox prevede per voi tre giorni importanti soprattutto in amore.

Venere è nel vostro segno e si farà sentire, anche sul resto della vostra vita: usate la creatività.

Cancro

Vi attende un mercoledì di fatica, e forse questo potrebbe farvi scoraggiare. Da qualche mese infatti aspettate delle risposte o le avete ricevute ma hanno disatteso le aspettative. Attenzione a non scaricare tutto sulla famiglia e su chi è vicino: il rischio di liti è dietro l’angolo.

Leone

Giove è dalla vostra parte e vi prospetta un futuro importante. Una raccomandazione però: non siate troppo sicuri di voi stessi, perché altrimenti finirete per sbagliare.

Vergine

Se avete presente com’è andato il vostro lunedì, dimenticatevelo: andrò tutto in modo molto di verso. Questa settimana è stata un po’ confusa e diversa dalle previsioni di giugno. L‘oroscopo del mese di luglio vi farà sognare, ma cercate di tenere a bada i sentimenti: almeno fino a domenica.

Bilancia

Giornata strana e un po’ nervosetta. Cercate di non cedere alle provocazioni di chi vi circonda e puntate sull’azione.

Scorpione

La Luna è dalla vostra parte e vi farà stare sereni. Anche se qualche intoppo potrebbe arrivare tra giovedì e venerdì, non temete: da sabato andrà tutto a posto (qui per dare un’occhiata all’oroscopo della settimana).

Sagittario

Avete sempre avuto difficoltà a trovare qualcuno che fosse creativo come voi. Adesso, per voi arriva il momento di parlare fuori dai denti tutto quello che avete dentro.

Capricorno

Molto importante fare due conti in questo momento. Mercurio vi fa la guerra e per prima cosa punta alle spese di troppo. Sabato e domenica saranno le giornate migliori per voi.

Acquario

Sapete di vincere quando state dalla parte degli altri. Sul lavoro questa volta potreste avere delle dispute con qualcuno più conservatore o chiuso di te: non mollate e vincerete come sempre.

Pesci

Paolo Fox raccomanda di iniziare a pianificare le giornate di venerdì, sabato e domenica perché saranno caldissime. Mercurio è dalla vostra parte e si riprende quota. Se avete iniziato dei progetti tra maggio e giugno, vedrete che piano piano cominceranno a funzionare di più. Da lunedì invece Venere transita nel segno e questo porterà buone prospettive in amore.