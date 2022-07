Elisabetta Gregoraci parteciperà a Uomini e Donne Vip? L’indiscrezione

Fioccano indiscrezioni e notizie sulla prossima stagione di Uomini e Donne. A distanza di poche settimane dalla fine del programma, ecco come dovrebbe essere l’edizione 2022/2023.

Uomini e donne verso l’edizione Vip? Le indiscrezioni

Ci eravamo lasciati con le ultime scelte – come quella di Veronica Rimondi – e i relativi retroscena – come quelli seguiti alla scelta di Luca Salatino. Nei giorni scorsi però si è riacceso il gossip attorno al programma e i fan cercano di carpire informazioni su come sarà la prossima edizione. L’unica cosa (quasi) certa è che il prossimo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi inizierà a settembre.

Ma anche questa non è una certezza assoluta, perché fonti specializzate parlano invece di un possibile inizio a fine agosto. La cosa più impegnativa sarà capire come sarà lo show. Si parla infatti di una formula mista, per cui nell’edizione standard e in quella over dovrebbero esserci quattro Vip. Tanti i nomi circolati in queste ore e pescati negli ambiti più diversi: alcuni puntano a ex corteggiatori (si è fatto il nome di Federica Aversano, “scartata” dall’ex tronista Matteo Ranieri, che nel frattempo ha chiuso una storia con Valeria Cardone). Tra i rumors più in voga c’è però una grande protagonista dello showbusiness finora estranea alle dinamiche di UeD.

Secondo il sito Anticipazioni tv, lei potrebbe essere tra i primi single Vip a sedere sul trono di Uomini e Donne. Ma nulla al momento è stato confermato. Se partirà, comunque, l’edizione di Uomini e donne Vip dovrebbe essere pensato come uno spin-off dedicato esclusivamente alle celebrità e potrebbe iniziare in primavera.

Elisabetta Gregoraci è single? Chi è la showgirl e perché è finita con Flavio Briatore

Dal momento che i fan di UeD hanno reagito con assoluto entusiasmo alla notizia del possibile arrivo di Gregorci sul trono, vale la pena di ricordare che peso avrebbe la sua partecipazione nel dating show di Canale 5.

La sua esperienza più recente è stata la conduzione di Battiti live 2022 insieme ad Alan Palmieri. Proprio durante questa esperienza però si è verificato un episodio che lascia ipotizzare dei corteggiatori all’orizzonte. Infatti durante un pomeriggio di prove, c’è stata una scena da film: in cielo è comparsa la scritta “Ely ricorda il 28/08 alle 18 Ti amoo”, un messaggio fatto svolazzare con tanto di aereo.

Ignota però resta l’identità dell’ammiratore che avrebbe fatto recapitare il promemoria.

Stando alle dichiarazioni ufficiali, la showgirl è felicemente single e mamma di Nathan Falco, nato dalla relazione con Flavio Briatore. Il matrimonio tra Briatore e Gregoraci sarebbe finito nel 2017. “Mi trascurava molto”, aveva dichiarato Gregoraci al GF Vip. Poi aveva raccontato l’episodio doloroso che aveva effettivamente fatto traboccare il vaso: “Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca”. Non si tratta però di un solo evento, solo di una presa di consapevolezza forse: “Quella cosa non sono riuscita mai a perdonargliela.

Non ero la sua priorità”, aveva concluso Elisabetta Gregoraci. Ignorando se ci sia già un misterioso corteggiatore aereo, i fan sperano comunque di vederla sul trono di Canale 5.