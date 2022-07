Luca Salatino e Soraia Allam Cerruti si sono lasciati? Tutti gli indizi che fanno pensare alla rottura

Sarebbe crollata come un castello di carte anche la relazione tra Soraia e Luca Salatino: nessuna conferma da parte dei due, che però si mostrano decisamente lontani (e non solo)

Quest’estate a quanto pare sta mettendo al tappeto le coppie di Uomini e Donne: pare che i troni dell’ultima edizione del dating show non siano stati portatori dell’amore vero e indissolubile. Dopo Matteo Ranieri e Valeria Cardone (trono fulmine, rapporto poco social) sarebbe scoccata l’ora dell’addio per Luca Salatino e Soraia Allam Cerruti (trono eterno, rapporto molto molto social). Si accumulano indizi su indizi che porterebbero a una sola conclusione: anche questa coppia ha fatto il suo tempo (un tempo decisamente, a dirla tutta).

Luca Salatino, dal trono eterno alla scelta “ripiego”

Luca Salatino è rimasto sul trono per un tempo veramente eterno: per mesi, mesi e mesi il cuoco romano ha voluto prendersi del tempo, riflettere, fare passi avanti, poi passi indietro, fino al momento in cui ha finalmente scelto la sua presunta anima gemella.

In un primo tempo sembrava che questa potesse essere Aurora Colombo, corteggiatrice che, all’improvviso, si è tirata indietro. Secondo molti (lei compresa) il fatto che Salatino la potesse scegliere era una certezza. Per molti dunque la dichiarazione ‘amore a Soraia, in una delle ultime puntate del dating show, è stata da molti bollata come ripiego.

Luca Salatino volta le spalle a Soraia e va da Matteo Ranieri: che succede?

Dopo un primo momento di silenzio da parte della coppia, Soraia e Luca Salatino avevano cominciato a condividere la loro storia minuto per minuto, in pieno stile telecronaca calcistica. Poi, all’improvviso, il silenzio: lei appariva sempre a casa, lui invece pare si sia rifugiato dall’amico Matteo Ranieri, vero e autentico amore incontrato durante il dating show. Lei in questo momento non risponde a chi chiede spiegazioni, ma condivide nelle stories meme e citazioni di rara aggressività passiva, il cui destinatario non è difficile da intuire.

La sentenza di cassazione è arrivata dalla pagina dell’onnisciente Deianira Marzano, che nelle stories scrive: “Luca pessimo, si era messo a piangere quando Roberta non lo ha scelto e dopo 3 secondi accetta il trono. Poi fa un trono lungo un parto e alla fine fa una scelta tanto per visto che l’altra corteggiatrice (Aurora Colombo, ndr) aveva capito il soggetto e se l’era data a gambe levate”. La stessa Aurora ha condiviso la frase di Deianira, di fatto approvandola.

A questo punto, c’è poco da dire, se non augurare all’ultima coppia superstite di questa edizione, quella formata da Matteo Farnea e Veronica Rimondi, si salvi da questa apparente maledizione (i due va detto che sembra godano di felicità e ottima salute: teniamo le dita incrociate per loro).