LDA di Amici rivela di avere una fidanzata: la confessione a Lorella Cuccarini

Luca D’Alessio, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, si mette a nudo in un’intervista fiume a Lorella Cuccarini. Tra le altre cose, il cantante rivela di avere una persona importante nel cuore.

Luca D’Alessio a tu per tu con Lorella Cuccarini dopo Amici: l’intervista

“Non ho mai nascosto il fatto che tra gli allievi delle altre classi tu fossi uno dei miei preferiti”: inizia così la chiacchierata fiume negli studi di registrazione che sono ormai diventati il set di Dimmi di te. Il nuovo format di Lorella Cuccarini che viene trasmesso su Youtube e ha per tema interviste a protagonisti di Amici 21.

I due rompono il ghiaccio iniziando dalla musica. LDA spiega il legame con il disco che sta portando in tour e l’entusiasmo nel fare concerti ovunque malgrado lo stress delle trasferte. Quindi parla del disco, incentrato su una storia d’amore: “Il concept album è l’amore e tutte le canzoni sono delle sfumature di una storia d’amore”. Lorella Cuccarini prende la palla al balzo per citare una canzone di LDA che recita: “Amiamo ciò che fa male e ciò che fa bene lo lasciamo andare” e quindi osserva: “In quella canzone c’era forse tanta verità che il pubblico da casa ha sentito”. Luca D’Alessio spiega che gli alti e bassi nella relazione forse a volte servono a capire non solo a guardare a quello che fa male ma anche a quello che fa bene: “Se riguardo magari una storia passata la guardo ad oggi con occhi diversi.

Ogni tanto si cresce, si matura, si sviluppa interesse verso altre cose”. In effetti poco tempo fa durante un concerto ha preferito non cantare una canzone triste, cioè Sai, per non rovinare l’atmosfera di un concerto al Praja di Gallipoli.

LDA a Lorella Cuccarini: la spiegazione di Sai e la rivelazione sull’amore

A proposito di amore, e proprio a proposito di Sai, dopo un’intensa chiacchierata, Cuccarini ha cercato di sondare un po’ il terreno e di capire cosa era successo e cosa c’è nel cuore di LDA.

“Sai racconta una storia personale capitata in passato molto prima di Amici. Ho deciso di cambiare la scaletta perché vedevo tutti i ragazzi che si stavano divertendo e quindi ho deciso di cambiare canzone: alziamo le bandane, divertiamoci”. Quindi Cuccarini chiede al cantante se sia innamorato adesso. La risposta è evasiva ma chiara: “Per me, dire ‘innamorato‘ è una parola molto grossa. Tanto interessato a una persona sì, questo lo posso dire”.

Quindi LDA aggiunge qualche microscopico dettaglio per i curiosi: “È una bellissima persona, ci stiamo conoscendo.

Magari un giorno…”. L’artista non si sbilancia e rimane incentrato sulla musica e sui fan. In questo periodo infatti sta girando molto e nell’arco dell’intervista ha spiegato più volte quanto si senta fortunato ed emozionato nel sentire che il suo pubblico conosce a memoria i suoi testi. “Guardo la persona che scrive con me i testi e faccio delle facce strane”- spiega il cantante. Facce stupite, di chi ha successo con quello che ama a soli 19 anni. Lorella Cuccarini, che è considerata la prof del cuore da molti allievi di Amici – basti pensare al rapporto che ha con Rosa Di Grazia – ha quindi pubblicato un post dopo l’intervista in cui spende parole di ammirazione per LDA.

” L’ho sempre stimato professionalmente – scrive Cuccarini – ma è giusto raccontare che è anche un ragazzo umile, con i piedi per terra e valori importanti.