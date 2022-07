Cristiana Capotondi, il giorno dopo l’indiscrezione sulla sua gravidanza” pubblica delle stories: le parole dell’attrice

Cristiana Capotondi non ha ancora confermato la gravidanza di cui i giornali ieri hanno parlato (ma non l’ha neanche smentita) ma oggi ha fatto una fugace apparizione sui social per parlare di un argomento altrettanto importante e che interessa moltissime persone: l’aborto.

Nello specifico, l’attrice ha condiviso la triste notizia dell’arresto della deputata Alexandria Ocasio-Ortez nel corso di una protesta. “Medioevo. Ma è oggi, è il sogno americano” è il commento di Cristiana Capotondi, che condivide un articolo di Grazia che parla di quanto accaduto a Ocasio-Cortez.

Alexandria Ocasio-Cortez, cos’è successo davanti al Campidoglio

Nella giornata di ieri diversi membri del congresso, tra cui Alexandra Ocasio-Cortez, sono stati arrestati dalla polizia del Campidoglio, con l’accusa di aver bloccato il traffico.

In quel momento Ocasio-Cortez e gli altri stavano manifestando per il diritto all’aborto, in seguito alla recente decisione della Corte Suprema Usa di cancellare la sentenza Rue vs Wade e fare, di fatto, un passo indietro ai diritti civil di 50 anni, rendendo molto più difficile -se non impossibile- praticare l’aborto in moltissimi Stati americani. Alexandria Ocasio-Cortez aveva scritto vari tweet, subito dopo la decisione della Corte Suprema, palesando la sua totale indignazione, chiarendo di come questa decisione mettesse a rischio l’esistenza di “ogni persona mestruata negli Stati Uniti, ogni persona che pratica sesso e ogni persona che apprezza il nostro diritto costituzionale alla privacy.

Solo una ragione per cui Roe non è un “problema femminile”.

Cristiana Capotondi si interessa molto spesso a tematiche legate ad attualità e politica: nelle scorse ore ha condiviso la sua indignazione per gli ultimi sviluppi di politica interna, ovvero le dimissioni di Mario Draghi, commentando: “L’Italia e le sue estati mai tranquille”.