Gigi d’Alessio al mare con il figlio Francesco e Denise Esposito

Paparazzato in Sardegna, Gigi d'Alessio si trova per la prima volta al mare con il nuovo arrivato, Francesco. Con loro anche la mamma Denise Esposito e il figlio Andrea.

Periodo di riflettori accesi per Gigi d’Alessio, che è in tournée ma anche in televisione con le repliche di The Voice Senior. Il cantante è diventato da poco papà per la quinta volta ed è stato fotografato dalla rivista Diva mentre coccola il nuovo arrivato Francesco.

Gigi d’Alessio e Denise Esposito al mare: la foto rubata mentre coccolano Francesco

Di foto ce ne sono pochissime e tutte rigorosamente senza inquadratura del volto. Per questo motivo fa notizia lo scatto rubato a Gigi d’Alessio, Denise Esposito e il piccolo Francesco neoarrivato. I tre sono stati paparazzati al mare in Sardegna mentre parlano con una vicina.

Immagini normalissime, di una famiglia in comodità al mare. Nelle foto si intravede Esposito con un vestitino bianco, Gigi d’Alessio che bacia la mano del piccolo Francesco e gli fa una carezza e con loro un giovane che sarebbe Andrea, il figlio avuto dalla relazione del cantante con Anna Tatangelo (da poco paparazzata con la sua nuova fiamma). Gigi d’Alessio e Denise Esposito stanno insieme ormai da circa due anni ma hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla loro relazione e soprattutto sul figlio nato lo scorso gennaio. Pochi gli scatti condivisi che lo riguardano, tra questi la foto del cartellino della nascita e una foto recente che inquadra solo una parte del volto del bimbo, sintomo della condivisibile volontà di proteggerne l’immagine.

Denise Esposito e Gigi d’Alessio: la loro relazione

Avvocatessa di 26 anni più giovane di lui, Esposito sarebbe una grande fan di Gigi d’Alessio prima che la sua attuale compagna. I due si sarebbero conosciuti a Capri e lì sarebbe sbocciato l’amore.

Nelle rare interviste rilasciate, Gigi d’Alessio ha sempre parlato di lei \come una donna che gli ha “restituito la felicità”, una persona “dolcissima” e “riservata”.

“A differenza di molte altre persone, non vuole apparire assolutamente. È molto felice della sua vita e molto riservata e restia a incontrare giornalisti e fotografi (…) Essendo io un uomo di spettacolo, apprezzo molto questa riservatezza” – ha detto su di lei il cantante. Proprio in questi giorni Gigi d’Alessio è tornato in televisione con The Voice Senior, dove riveste il ruolo di giudice. La sua vita professionale e amorosa procede a gonfie vele, ma anche la famiglia va molto bene: LDA, infatti, ha sempre più successo.