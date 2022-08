Pippo Baudo, che fine ha fatto: la vita e cosa fa oggi il mitico conduttore ed ex marito di Katia Ricciarelli

Pippo Baudo è stato uno dei conduttori più importanti della storia della televisione. la sua è stata una carriera molto lunga e ricca di successi, tra cui Fantastico e Domenica In.

Pippo Baudo è senza dubbio uno dei conduttori più amati nella storia della televisione italiana. Si tratta infatti di una vera e propria istituzione nel mondo dello spettacolo, grazie anche ai numerosi programmi che ha condotto tra cui Canzonissima, il Festival di Sanremo, Fantastico e Domenica In. Oltre a ciò, nel corso della sua carriera, l’uomo ha anche scoperto diversi personaggi famosi come Lorella Cuccarini, Laura Pausini e Heather Parisi. Il suo esordio nel mondo della televisione avviene intorno agli anni Sessanta, quando comincia ad avere successo ispirandosi anche a personaggi come Corrado e Mike Bongiorno.

Pippo Baudo, la vita privata: il matrimonio con Katia Ricciarelli

Sebbene si sappia molto della vita professionale del conduttore, di quella privata invece non si hanno molte informazioni. Nasce in un paesino in provincia di Catania nel 1936 da padre avvocato e madre casalinga. Nel 1962 nasce il figlio Alessandro avuto dalla relazione con Mirella Adinolfi mentre negli anni Settanta nasce la seconda figlia Tiziana (avuta con Angela Lippi). Ma la sua storia d’amore più longeva e famosa è stata senza dubbio quella con la soprano Katia Ricciarelli con cui convola a nozze nel 1986 e da cui si separerà poi nel 2007.

Da quel momento in poi non ci sono molte informazioni sulla vita di Pippo Baudo poiché l’uomo si è sempre detto molto riservato.

Che cosa fa oggi Pippo Baudo

A partire dal 2015 Pippo Baudo ha abbandonato il mondo della conduzione anche se ha continuato a essere ospite in alcuni programmi televisivi (tra cui Amici di Maria De Filippi, Wind Music Awards e Ballando con le stelle).

Tuttavia, trascorsi i cinquant’anni di carriera, il presentatore ha deciso di voltare pagina e dedicarsi alla vita personale in compagnia delle persone che ama. Nonostante ciò il conduttore continua ancora oggi a essere un grande punto di riferimento per tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo.

Di recente, il figlio Alessandro lo ha raggiunto dall’Australia per trascorrere più tempo vicini.