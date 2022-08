Carlotta Mantovan e Antonella Clerici insieme in Francia, la foto sorridenti dalla Normandia

Le due amiche si ritrovano in Francia e ne approfittano per farsi un selfie. "Noi e le nostre bimbe che crescono", dice Antonella Clerici.

Antonella Clerici e Carlotta Mantovan si sono ritrovate in Normandia e ne hanno approfittato per condividere con i fan un selfie sui social.

Carlotta Mantovan e Antonella Clerici insieme:

Una foto emozionante e piena di speranza quella di Antonella Clerici e Carlotta Mantovan. Le due amiche si sono ritrovate insieme in Bassa Normandia, in Francia e hanno colto l’occasione per immortalare il momento con un selfie. Antonella Clerici si trova infatti in quelle terre insieme al compagno Vittorio Garrone, con cui ha intrapreso un’incredibile esperienza in Normandia, Carlotta Mantovan invece si è trasferita in Francia dopo la morte dell’amato Fabrizio Frizzi.

Ora le due amiche si ritrovano e scattano una foto insieme. “Come ogni ferragosto, insieme – scrive Antonella Clerici in commento alla foto – Ti voglio bene, Carlotta. Noi e le nostre bimbe che crescono”. Clerici infatti ha una figlia di nome Maelle, nata dalla relazione con l’ex compagno Eddy Martens. Mantovan invece è mamma di Stella, nove anni, figlia di Fabrizio Frizzi.

Cosa fa ora Carlotta Mantovan e dove vive

Dopo il dolore dovuto alla perdita del marito Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, che oggi ha 39 anni, ha cercato di cambiare vita.

La sua carriera non si è fermata, in particolare ha condotto la rubrica Tutta Salute con Michele Mirabella e appunto Portobello insieme ad Antonella Clerici.

Persona schiva e riservata, Mantovan non ha rilasciato dichiarazioni sulle sue intenzioni future, ma da qualche tempo si è allontanata dalla televisione e si è trasferita in Francia con la figlia Stella Frizzi. Sui social pubblica spesso foto personali, che mostrano la sua passione per l’equitazione e il grande amore per la figlia. Di sicuro è in gran parte merito della piccola Stella se Carlotta Mantovan ha ritrovato il sorriso.