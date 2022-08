Adriana Volpe rompe il silenzio su Sonia Bruganelli al GF Vip e rivela la proposta “inaccettabile” di Alfonso Signorini

Mostra gli artigli o depone le armi: sono punti di vista. Ma Adriana Volpe ci ha tenuto a raccontare la sua verità a Fanpage.it dopo le polemiche che hanno dominato l’estate circa la sua mancata riconferma come opinionista del GF Vip 7.

Adriana Volpe parla di Sonia Bruganelli: la sua verità sull’opinionista

L’ultima frecciatina era stata scagliata pochi giorni fa, quando Adriana Volpe aveva parlato di persone che vanno avanti grazie a “santi protettori” e Sonia Bruganelli aveva ribattuto dicendo “Mi risulta che Guardì (Michele, nda) sia ancora in vita”. Bruganelli l’aveva presa sul personale, insomma, alludendo al regista de I Fatti vostri, programma che Volpe ha condotto per diverso tempo e che quindi avrebbe potuto “garantirle” un porto sicuro.

La diretta interessata però smentisce quella versione e dice che è stato un misunderstanding, ché lei non si riferiva a Bruganelli quando parlava di “santi protettori” e che in ogni caso Guardì non la protegge in alcun modo. “Non lavoro con lui da cinque anni – ha detto Volpe riferendosi all’affermazione di Bruganelli – però (Bruganelli, nda) può rispondere quello che vuole. Non ho capito cosa intendesse, ma va bene così. Non ribatto, volo alto.

Non mi piace neanche questa forzata contrapposizione che ogni volta si deve fare. Anche nella scorsa edizione eravamo quasi strategicamente messe l’una contro l’altra. Quando poi chi mi conosce sa che ci provo in tutti i modi a trovare un’empatia, a creare un’amicizia nell’ambiente di lavoro”. Proprio a proposito del rapporto tra le due, Volpe ha chiarito di provare affetto e stima per Sonia Bruganelli, ed è sembrata amareggiata per la divisione che si è venuta a creare: “Ho tentato più volte di fare un pranzo con lei – ha detto – Non so quante volte l’ho invitata, ma lei è troppo occupata, troppo presa.

Io sono sempre stata conciliante. In tutte le interviste, ho sempre detto quanto la stimassi professionalmente, ho sempre riconosciuto che lei è una grande imprenditrice e sa valorizzare il lavoro del marito“.

Adriana Volpe non sarà al GF Vip, ma siamo sicuri? La proposta “inaccettabile” di Alfonso Signorini

Alla giornalista di Fanpage, Adriana Volpe ha inoltre fatto una confessione. Mentre tutti i commentatori erano intenti a calcolare le ragioni del suo rifiuto al ruolo di opinionista, era infatti sfuggito che Alfonso Signorini avesse in mente altro per lei. Da quanto rivelato a Fanpage, l’avrebbe infatti chiamata per partecipare alla prossima edizione del reality come concorrente.

Una proposta in sé apprezzabile, ma che Volpe non avrebbe potuto accettare per ragioni personali note al conduttore del Grande Fratello Vip. “La sua richiesta mi ha spiazzato – ha spiegato Volpe – anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo.

Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto.

Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente”. L’ex opinionista comunque ha spiegato di non serbare rancore con alcuno e di aver compreso la decisione di Signorini: “È legittimo – ha ammesso lucidamente – per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana (riferendosi a se stessa, nda) e la gatta come opinionista (parlando di Sonia Bruganelli, riconfermata appunto, nda). Sarebbe stata pura dinamite. Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello.

In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me. È una situazione molto delicata e difficile, per questo ho rifiutato”. La conduttrice è comunque impegnata in altri progetti, che non ha voluto rivelare ma che la terranno con tutta probabilità lontana dal video per un anno. In molti però sperano di una sua comparsata fugace al GF Vip 7, e non è escluso che accada, dati anche gli ottimi rapporti con Giovanni Ciacci, primo concorrente ufficiale del GF Vip 7.