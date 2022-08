Sonia Bruganelli di nuovo opinionista al GF Vip? L’imprenditrice spiega perché ci ha ripensato: i motivi del bis

L'opinionista non si tira indietro e davanti alla domanda di un fan spiega il motivo per cui ha accettato di essere opinionista per la seconda volta al GF Vip.

Sonia Bruganelli torna a parlare del suo ruolo al Grande Fratello Vip della prossima stagione e risponde ai fan. A chi le chiede perché abbia optato per il bis, lei risponde che decisivo è stato il tempismo con cui è arrivata la proposta di Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 7: il ripensamento dell’opinionista

Aveva detto che sarebbe stata la prima e unica volta e non ci sarebbe stato un secondo round. Ma – come si suol dire – a volte ritornano. Ed è proprio questo il caso. Sonia Bruganelli infatti è tra i pochi nomi certissimi della futura stagione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda in autunno.

Il pubblico è già caldo e non vede l’ora di spiare i concorrenti della settima edizione, che si preannuncia piena zeppa di protagonisti interessanti almeno stando ai nomi confermati dei Vipponi. Tuttavia sui nomi esterni alla casa ci sono molti rumors e poche certezze. Fin dalle prime indiscrezioni, è sembrato certo che Sonia Bruganelli sarebbe stata confermata e così è stato. Forse merito dello splendido rapporto con Alfonso Signorini, che non l’ha fatta vacillare anche quando si creava un po’ di tensione con la collega Adriana Volpe nella scorsa edizione del reality.

Nelle scorse ore Sonia Bruganelli è tornata a fare parlare di sé perché dopo aver aperto uno spazio di botta e risposta nelle sue stories Instagram, a un fan che le ha chiesto come mai avesse deciso di tornare al Grande Fratello, lei ha dato una risposta inattesa. La showgirl infatti ha rivelato di avere accettato “Perché la proposta di Alfonso (Signorini, rda) è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.

Grande Fratello Vip 7: i possibili scenari per la prossima edizione

Salvo i momenti di tensione legati a un incendio, che proprio nelle scorse ore ha colpito la zona limitrofa alla Casa più spiata d’Italia, nel cuore di Cinecittà, non ci sono notizie infuocate a proposito del cast del prossimo GF.

Arrivano di ora in ora delle indiscrezioni e Alfonso Signorini – che con i suoi colleghi instaura sempre un rapporto personale molto stretto, come dimostrano le affermazioni di Bruganelli, ma anche il recente ruolo di padrino ricoperto al battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che aveva fatto conoscere proprio al GF Vip – dissemina indizi potenti sul suo profilo Instagram.

Ha disseminato curiosità e hype con dei video da Capri insieme a Soleil Sorge, possibile conduttrice del GF Party (ma ancora nulla di ufficiale). Alcuni dei nomi dei concorrenti erano stati confermati da alcuni collaboratori, ma sugli opinionisti è rimasto un po’ di mistero. In molti sperano nell’arrivo di Rita dalla Chiesa, che sarebbe stata contattata da Signorini, ma la cui decisione non è stata ancora mai ufficializzata. A fianco a Sonia Bruganelli, l’unica certezza sembra Orietta Berti, che sta vivendo un momento di grande successo televisivo e libertà personale. A un fan che chiede una previsione su di lei, Bruganelli risponde che da Orietta Berti ne vedremo delle belle: “Non ha paura del giudizio del pubblico.

Si mette in gioco”. Sembrano le premesse per un’entusiasmante stagione del GF Vip.