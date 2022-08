Sonia Bruganelli e Adriana Volpe tornano a punzecchiarsi per il GF Vip: scontro di fuoco sui “santi protettori”

Proprio come ai vecchi tempi: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, opinioniste sempre in disaccordo allo scorso Grande Fratello Vip, sono tornate a punzecchiarsi l’un l’altra. Cosa è accaduto.

Adriana Volpe e l’intervista su Nuovo: la frecciatina a Sonia Bruganelli

Sembrava strano che le due opinioniste non infuocassero questa estate con un botta e risposta dei loro, e infatti la tregua è durata poco. A riaccendere la fiamma è stata Adriana Volpe, che sulle colonne del settimanale Nuovo ha parlato della sua mancata partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, la settima. “La gente, il pubblico, sa – ha detto Volpe – che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti e santi protettori!”.

Un’affermazione che è stata letta dagli osservatori come riferita alla collega Sonia Bruganelli, con lei opinionista al GF Vip 6 e rinnovata per il GF Vip 7. “Questa è la vita – ha continuato Volpe, che non ha comunque menzionato espressamente Sonia Bruganelli – Probabilmente a me mancano tutti e tre..”. La showgirl ha poi lanciato un sassolino anticipando la sua prossima avventura professionale: “Vi stupirò – ha detto – con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

Una dichiarazione sibillina che però non ha oscurato l’affondo sui “potenti santi protettori“. Poche ore dopo quindi è arrivata la replica di Sonia Bruganelli. Sulle sue storie Instagram, riprendendo quella dichiarazione, l’imprenditrice ha detto: “Mi risulta che Guardì sia ancora in vita”, riferendosi all’autore e curatore con cui Volpe ha lavorato programmi. come I Fatti Vostri e Mezzogiorno in famiglia. Un botta e risposta infuocato quindi, che ha fatto il giro del web.

La prossima edizione del GF Vip

Sono ancora un mistero i nomi dei candidati del prossimo GF Vip, ma Alfonso Signorini sta pubblicando qualche indizio sui suoi profili social e le prime indiscrezioni son arrivate.

Certa è la partecipazione di Giovanni Ciacci, che ha da poco rivelato di essere sieropositivo, e che Signorini ha voluto a tal punto da far cambiare il regolamento per lui. Tra le opinioniste poi c’è sicuramente Sonia Bruganelli, riconfermata per diversi motivi, e Orietta Berti. Altri nomi sono stati ventilati, ma non ancora resi ufficiali. Si parla inoltre di una partecipazione di Soleil Sorge, ex gieffina, ma anche in questo caso non c’è nulla di ufficiale.