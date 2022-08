Amadeus e Fiorello fanno un annuncio ai fan: “Siamo i nuovi Ferragnez, gli Amarello”. Il video esilarante

I due conduttori insieme in Sardegna fanno un video per augurare ai fan buona fine estate e parlare dei progetti futuri. La gag.

Amici e colleghi di vecchia data, i due sono per tutti la coppia più amata della tv. Così in un video che li ritrae insieme a rilassarsi in Sardegna, hanno voluto rivolgere un messaggio divertito ai fan.

Amadeus e Fiorello: il video di fine estate ai fan

Chissà se l’idea è venuta in mente dopo una conversazione sul prossimo Sanremo, che verrà Chiara Ferragni co-conduttrice di una serata del Festival 2023 insieme ad Amadeus, oppure se è un semplice divertissement nato sulla scia di un periodo fecondo per Fiorello, protagonista di altre gag anche con Paolo Bonolis. Come che sia, Amadeus e Fiorello, al mare da inizio estate con le rispettive mogli, hanno voluto fare un video pubblicato sul profilo Instagram di Giovanna e Amadeus.

A dominare è Fiorello che esordisce dicendo: “Allora amici, i nuovi Ferragnez. Dopo un’estate di sguazzamenti al mare, io che levo il costume a lui – io che urlo uscendo, dice Amadeus assecondando la gag – paparazzati ogni minuto. Veramente siamo i nuovi ferragnez: gli Amarello“.

L’ultimo giorno dell’estate: i progetti futuri di Amadeus annunciati da Fiorello

Tra il serio e il faceto, quindi, Rosario Fiorello ha parlato ai fan annunciando la fine dell’estate che li ha visti sempre insieme, e che ora li costringe a separarsi per tornare agli impegni lavorativi.

“È l’ultimo giorno dell’estate – dice Fiorello – perché lui adesso tornerà a fare I soliti ignoti – ci hai rotto i mar*** coi promo, ce n’è uno ogni secondo su Rai 1 – poi farà Arena 60 70 90 -…100, dà l’assist Amadeus – (…) poi farà…quella cosa che fate a febbraio in Liguria come si chiama? Festival della canzone italiana – dice Amadeus divertito – E poi? E poi basta, replica il conduttore di Sanremo, e poi torno qua (in vacanza)”.

Pronto per i saluti, Fiorello inizia a congedarsi “Vi salutiamo, buona fine estate a tutti e un bacio grande grande” – dice, ma poi si ricorda una cosa “Il 4 settembre dice Fiorello, Amadeus fa 60 anni ragazzi: i 60 anni di Amadeus, secondo me è festa nazionale“.

Quindi dice divertito all’amico: “È finita, lo sai? Che dopo i 60 si va a scendere?” Il video si chiude con Amadeus che dice con un sorriso drmamatico: “ Lo so, arrivederci”. Non ci resta che aspettare di rivederli insieme. Sebbene sia già stata annunciata la co-conduzione di Gianni Morandi, è difficile escludere che Fiorello non faccia qualche improvvisata all’amico per Sanremo 2023.