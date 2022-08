Piero Angela: quante lauree aveva ricevuto e quali programmi ha condotto il padre di Superquark

Il divulgatore e conduttore ha ricevuto ben 12 titoli accademici honoris causa, malgrado non si fosse mai laureato. In quali discipline ricevette questo riconoscimento.

La morte di Piero Angela, scomparso a Roma lo scorso 13 agosto all’età di 93 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile tra i tanti telespettatori Rai cresciuti insieme ai suoi programmi televisivi, tra tutti Superquark. Divulgatore scientifico di fama internazionale, è riuscito a trasmettere a intere generazioni la passione per la scienza e quella curiosità innata verso la conoscenza che soltanto i più grandi hanno. In questo nostro nuovo approfondimento sulla figura di Piero Angela, ripercorreremo quella che è stata la sua carriera, sia nel mondo accademico sia in Rai.

I titoli di studio di Piero Angela: le 12 lauree honoris causa

Ironia della sorte, Piero Angela non si era mai laureato, ma questo non gli impedì di ricevere 12 lauree honoris causa nel corso della sua irripetibile vita, finita il 13 agosto scorso.

A seguire la lista completa dei riconoscimenti conferiti al più celebre divulgatore scientifico italiano:

Pianoforte (Accademia Pianistica Internazionale Incontri col Maestro, Imola) Scienza e tecnica della comunicazione (Università degli Studi di Siena) Biologia Applicata e Medicina Sperimentale (Università degli Studi di Messina) Scienza e tecnologia dei materiali (Università Tor Vergata di Roma) Medicina Veterinaria (Università degli Studi di Bari) Fisica (Università degli Studi di Torino) Scienze Biologiche (Università degli Studi di Palermo) Biologia (Università degli Studi di Ferrara) Scienze Naturali (Università degli Studi di Camerino) Ordine della Minerva medaglia d’oro (Università degli Studi Gabriele D’Annunzio) American University of Rome Premio Kalinga (UNESCO)

Tutti i programmi tv condotti da Piero Angela

La maggioranza degli italiani associa alla figura di Piero Angela la trasmissione Quark, il programma di punta che il divulgatore condusse in Rai a partire dai primi anni Ottanta.

Sono però tante altre le trasmissioni che condusse prima e dopo l’enorme successo conquistato con la prima puntata di Quark.

Angela iniziò la sua carriera in Rai come giornalista per Telegiornale, dove restò dal 1954 al 1976, prima su Programma Nazionale e poi su Secondo Programma. Nel 1976 tenne invece a battesimo la prima edizione del TG2 su Rete 2. Negli anni che precedettero Quark, Piero Angela condusse su Rete 1 Indagine sulla parapsicologia e Nel cosmo alla ricerca della vita. Ed ecco che nel 1983 arrivò Quark, a cui seguirono La macchina meravigliosa e Il pianeta dei dinosauri tra il 1990 e il 1993.

Dal 1995 e fino all’anno della morte, Angela ottenne la definitiva consacrazione con Superquark, prendendo nel frattempo parte come autore a Ulisse – Il piacere della scoperta, il programma che ha fatto conoscere al grande pubblico l’eccellente Alberto Angela, suo figlio.