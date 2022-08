Renzo Arbore ai funerali di Piero Angela: “Era il nostro beniamino. Alberto è il suo erede naturale”

Il cantautore ha sempre avuto un rapporto di vicinanza con Piero Angela, testimoniato tra l’altro da un momento condiviso per i 40 anni di Superquark, quando avevano suonato insieme in Rai.

Renzo Arbore saluta l’amico Piero Angela: “

“Ho naturalmente tanti ricordi di Piero” – esordisce Renzo Arbore intercettato dalle agenzie di stampa tra cui Vista e AgTw ai funerali di Piero Angela, tenutisi questa mattina in Campidoglio a Roma. “Piero era il nostro beniamino, perché oltretutto faceva l’anchorman per la prima volta lui personalizzava il Tg2” – Piero Angela era stato infatti il primo giornalista a condurre il Tg2.

“Poi ho anche tanti ricordi legati a lui: abbiamo suonato insieme, abbiamo passato delle serate ricordandole e poi c’è questa cosa che è stata amplificata ma l’ho detta perché è la verità, lo invidiavo molto perché era il padre di Alberto Angela” – spiega Arbore ai cronisti. In Alberto Angela, che al funerale laico ha tenuto un lungo e commovente discorso in memoria del padre, il cantautore vedeva la continuazione di quello che Piero Angela ha iniziato. “Alberto Angela – dice Arbore – è l’erede naturale che da lui ha imparato e che porterà avanti il discorso di Piero”.

Le parole di Renzo Arbore su Alberto Angela

Già qualche giorno fa, in un’intervista rilasciata a Repubblica subito dopo la morte di Piero Angela, Renzo Arbore aveva mostrato stima e fiducia nei confronti di Alberto Angela.

In quella occasione, Piero Angela aveva detto ai giornalisti: “Provo un po’ d’invidia perché ha un figlio meraviglioso. La grande eredità di Piero è Alberto, serio, bravissimo. Un grande divulgatore. Penso che Piero sia stato un uomo fortunato perché ha fatto il suo lavoro con passione, competenza, ha avuto al suo fianco Margherita (Pastore, la moglie, nda) e si è goduto la vita, l’ha vissuta fino in fondo.

Ma la cosa più bella, la ricchezza più grande, è avere avuto un figlio come Alberto”. Nel suo discorso, lungo e commovente, Alberto Angela del resto ha sottolineato proprio quanto sia stata “piena” la vita del padre. Ora Renzo Arbore fa il suo endorsement proprio al figlio dell’amico Piero: “Viene seguito anche dai ragazzi, in rete, perché effettivamente ha delle qualità del padre, il fatto di parlare di cose difficili ma comprensibili, affascinanti. Ci vorrebbero personaggi come loro”.