Uomini e Donne, Federica Aversano balla con Riccardo Guarnieri, poi lui la spiazza con la sua decisione

Federica Aversano sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. nella scorsa edizione del programma era stata corteggiatrice del bel Matteo Ranieri, ma il suo percorso si è interrotto proprio alla fine perché la scelta è ricaduta su un’altra ragazza. Le prime indiscrezioni lasciavano trapelare la notizia per cui la ragazza avrebbe fatto parte del Trono Over invece non è così. Insieme a Lavinia Mauro avrà la sua seconda possibilità di trovare il vero amore.

Federica Aversano e Riccardo Guarnieri: cosa sta succedendo

Federica Aversano, negli ultimi giorni, è già diventata la protagonista di questa stagione di Uomini e Donne dopo che il veterano del programma Riccardo Guarnieri ha chiesto di poter ballare con lei.

Lui, dal canto suo, aveva già detto di trovare la ragazza interessante. Lei, a maggio, nonostante avesse rifiutato un avvicinamento con lui, aveva dichiarato: “È un bell’uomo. L’ho seguito, mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile. Se devo dire quale sia il mio prototipo, dico che guardo il ragazzo con la polo, con la camicia. Poi magari finisce malissimo due minuti dopo, com’è già successo, ma a primo impatto mi piace, è interessante. Solo che di lui non so molto”.

Quando però Maria De Filippi ha chiesto a Guarnieri se intendesse lasciare il trono per diventare corteggiatore di Federica, lui ha risposto di no: d’altronde, perché rischiare di uscire dal programma nel caso di un rifiuto?

Chi è Federica Aversano

Mamma del piccolo Luciano Giuseppe, un bambino di soli due anni che vediamo spesso nelle sue stories, è single da tre anni. Federica ha già postato il suo video di presentazione dove si mostra pura e semplice. Esprime il suo desiderio di trovare qualcuno che sia caratterialmente forte come lei. Già nella precedente edizione aveva infatti spiegato che nonostante in molti la credano antipatica, è tutto il contrario, dunque il suo scopo è quello di farsi conoscere meglio.

Ventott’anni, due lauree, di cui una in giurisprudenza e una in criminologia e un master in itinere, non si ferma mai!

La ricerca del suo uomo ideale

Il profilo Instagram di Federica conta più di 100 mila follower, nelle storie condivide la quotidianità ma anche messaggi importanti, come la necessità di volersi bene e mettersi al primo posto.

Non ha mai nascosto che il suo desiderio è quello di avere una famiglia, dopo il tentativo fallito con il suo precedente compagno e padre di Luciano Giuseppe, con cui i rapporti sono ottimi per il bene del piccolo.

Federica desidera un uomo forte che non abbia paura di affrontare la tempesta insieme a lei. A desiderare fortemente l’ingresso nel programma è Soraia Allam Cerruti, scelta di Luca Saltino. La giovane ha condiviso il percorso da corteggiatrice con Federica e ha espresso la sua gioia nella notizia sponsorizzando l’amica a più non posso. L’Aversano secondo l’amica è vera e sincera e il suo percorso potrà essere d’esempio per molto altre ragazze interessate più ai social che alla ricerca dell’amore vero.