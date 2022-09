Emma Marrone svela come è morto il papà: la causa di morte, poi l’appello potente della cantante. Il video

A pochi giorni dalla morte del padre, Emma Marrone rompe il silenzio e pubblica un video sul suo profilo Instagram. Due le principali motivazioni del video: smentire le illazioni fatte sulle cause di morte del padre, fare un appello in sostegno delle cure per la malattia che lo ha colpito.

Emma Marrone, il grazie ai fan per il sostegno e la polemica contro chi sta “speculando”

“Ciao a tutti – esordisce Emma – ci tenevo a ringraziarvi da parte mia e della mia famiglia per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi i giorni così difficili e dolorosi”. La cantante coglie l’occasione per smentire tutte le voci messe in giro dai detrattori nelle ultime ore, che assocerebbero la morte del padre a cause diverse e infondate.

“Avrei voluto – dice la cantante – anche commentare anche tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini. Ecco, credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita”.

Emma Marrone parla della causa di morte del padre, poi lancia un appello

“Mio papà – dice la cantante con la voce rotta dalla commozione – da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia e non smetterò mai di ringraziare il dottor Enzo Pavone e tutta l’équipe di medici e infermieri dell’ospedale di Tricase, del reparto di ematologia, perché ci hanno seguito e aiutato in un momento così difficile.

E a tutte quelle persone che oggi mi stanno chiedendo come aiutarti, cosa possiamo fare per te, ecco, qualcosa fa fare c’è: andate sul sito di Admo, informatevi su come diventare donatori di midollo. Perché questo paese ha bisogno di più donatori. Aiutare gli altri significa aiutare se stessi. Più siamo e più vite possiamo salvare: ecco cosa dobbiamo fare. Per noi, per la vita“. La cantante, colpita dalla morte del padre solo pochi giorni fa, sta vivendo un lutto tra i più dolorosi.

Emma infatti era molto legata al papà, Rosario, e aveva spesso parlato di lui come di una persona fondamentale per il suo percorso di crescita personale e musicale.

“Sei il viaggio più bello della mia vita – gli aveva detto tempo fa – Mi hai spinta a calci nel sedere tu sul. primo palco. Mi hai insegnato tu a cantare davanti alle persone senza vergognarmi”. Emma, tra le cantanti più amate anche dai colleghi, ha ricevuto messaggi di cordoglio e sostegno da tutto il mondo della musica e dello spettacolo.

Consapevole della fortuna di avere una community così grande a sostenerla, la cantante ha quindi voluto lanciare un appello alla donazione di midollo, la cui trasfusione rimane oggi la principale fonte di cura per i malati di leucemia. Il sito consigliato da Emma Marrone è https://admo.it/, è lei stessa a scriverlo nella descrizione del video diffuso su Instagram. Insieme al post, il messaggio: “Combattiamo tutti insieme”.