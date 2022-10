Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino, si è fidanzata con un vip molto conosciuto: la foto insieme

Lilli Pugliese non era stata scelta da Luca Salatino, ma tutti erano rimasti incredibilmente colpiti dalla ragazza e dal suo comportamento: ora anche per lei è arrivato l momento della felicità.

Ve la ricordate Lilli Pugliese, l’ex corteggiatrice di Luca Salatino? Era diventata celebre qualche mese fa, alla fine della scorsa edizione di Uomini e Donne, per aver dimostrato a pubblico ed agli altri presenti nel dating show di avere un cuore grande come un aeroporto. Nonostante non sia stata scelta dal tronista che le piaceva così tanto, non ha mai avuto sprazzi di rancore, amarezza, parole men che buone su di lui, né nel breve né nel lungo termine.

Ora, pare che anche per lei sia arrivato il momento della gioia in amore, grazie al fidanzamento con un vip che tutti conoscono e che sembra essere colui che potrà regalare davvero l’amore a questa giovane e generosissima fanciulla.

Lilli Pugliese e Luca Salatino, una corteggiatrice entrata nel cuore di tutti

Lilli Pugliese era palesemente innamorata di Luca Salatino e d’altronde lei non ha fatto nulla per nasconderlo. Per tutto il tempo ha mostrato i suoi sentimenti, puntata dopo puntata, in modo schietto e aperto, senza mai però cercare lo scontro con la “concorrenza”. Dall’altra parte, dopotutto, c’era Soraia Allam Cerruti, ormai nota per essere la donna più paziente del mondo, pure quando la gente cerca di infornarle il fidanzato in tutti i modi possibili al GF Vip.

La prova definitiva dei suoi buoni sentimenti Lilli pugliese l’aveva data proprio quando era stata rifiutata dal tronista: pur sofferente e addolorata per non essere la sua scelta, non aveva esitato ad abbracciarlo quando lo aveva visto in lacrime, in difficoltà nel doverle dire che non era lei la preferita. Insomma, una scena che aveva ricevuto il plauso anche di Flotsam e Jetsam, ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti, fiancheggiatori di Maria De Filippi specializzati nell’odiare e non sopportare praticamente nessuno.

Luca Salatino, cosa è accaduto nella Casa del GF Vip

L’affetto nei confronti di Salatino è rimasto nel tempo, tanto che ha commentato in modo positivo sui social l’esperienza di lui al GF Vip: “Per quel poco che ho visto posso dire che Luca merita di stare là dentro, perché è una persona spontanea, è pulito. Non mi piace vedere persone false, lui invece è sempre pulito e gli auguro il meglio. Non ho rancore nei suoi confronti”.

Ora, ad ogni modo, la sua testa è impegnata altrove, ovvero nel concentrarsi suo sul nuovo amore.

Lilli Pugliese, come è nato l’amore con Simone Florian

A dare noia e felicità a Lilli pugliese, oggi, é l’ex corteggiatore Simone Florian.

I due si sono conosciuti fuori dal programma, dopo che lui era tornato single ed aveva chiuso la relazione con la fidanzata Eleonora: “Ho passato un periodo un po’ così, sono sincero” ha raccontato lui. “Mi ero lasciato con Eleonora e da lì c’è stato il vuoto totale per un periodo. Sto benissimo finalmente. Sono io che ho cercato Lilli. Le ho mandato un messaggio su Instagram e le dicevo che avevo apprezzato molto come si era comportata all’interno di Uomini e Donne. Mi è apparso un suo piccolo video su Instagram molto casualmente, un video in cui lei è in puntata. Io avevo seguito un poco il suo percorso, ma da quel video ho pensato che lei era molto simile a me.

Lei ha sofferto tanto, io ho sofferto tanto, ho trovato delle similitudini nel nostro carattere. Io le ho scritto e dopo ci siamo visti”.