Elisabetta Canalis e Brian Perri, “matrimonio al capolinea”: l’indiscrezione, è l’ennesima coppia che cede nel 2022

Siamo davanti ad un nuovo capitolo del romanzo dell’anno, ovvero quello che racconta della più grande strage di coppie vip mai vista prima nella storia del gossip italiano.

Un’altra coppia che sembrava impossibile si separasse pare infatti giunta al capolinea, anche se in effetti per adesso non è ancora arrivato il comunicato ufficiale, ormai diventata lettura fissa per gli appassionati di gossip che sono ufficialmente in grado di stendere le condizioni per una separazione consensuale meglio di qualsiasi avvocato divorzista. A patto che ci siano dei rolex di mezzo, è ovvio.

Brian Perri ed Elisabetta Canalis, è crisi?

Ecco le prove

Brian Perri ed Elisabetta Canalis sono sposati dal 2014, hanno una figlia (Skyler Eva, 7 anni) ed una vita non particolarmente sbandierata sui social. Dopo una sequela di calciatori e fidanzati che sembravano scelti per casualità (Maccio Capatonda, sul serio?) Elisabetta Canalis aveva trovato l’uomo dei sogni: il bellissimo ed elegantissimo Brian Perri, medico chirurgo di successo lontano dal gossip e dalla schietta affidabilità. Un uomo meno da selfie ma più da relazione stabile e autentica. I due, da sempre, appaiono pochissimo insieme sui social ma in questo momento storico gli esperti di vip hanno le antenne dritte e se due persone non si dichiarano amore eterno per più di due giorni di seguito (vedi Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani) gli avvocati divorzisti cominciano a passeggiare sotto la casa della coppia di turno come impresari delle pompe funebri negli obitori degli ospedali.

L’ultima immagine che vede insieme Brian Perri ed Elisabetta Canalis, è di agosto. A far scattare l’allarme è il settimanale Nuovo, che parla addirittura di matrimonio al capolinea. Saranno i frequenti ritorni in Italia di lei (che in patria ha famiglia e impegni lavorativi) ad insospettire il magazine?

Non è dato saperlo, e per ora si può solo sperare che Elisabetta Canalis e Brian Perri sfuggano alla maledizione del 2022 (o quantomeno, se separati, tornino insieme come Michelle Hunziker e Trussardi).