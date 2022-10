Incidente per Ornella Vanoni, intervento chirurgico d’urgenza: cosa è successo, le sue condizioni ora

Ornella Vanoni, in seguito ad un incidente, è stata portata d'urgenza in ospedale, dove si è reso necessario un intervento chirurgico. Sono state comunicate le sue condizioni attuali.

Ornella Vanoni non sarà al prossimo concerto che avrebbe dovuto tenere, il 10 novembre a Firenze. Un incidente l’ha infatti portata al ricovero in ospedale, e alla necessità di essere operata. Il suo ufficio stampa ha provveduto ad aggiornare sulle sue condizioni.

Ornella Vanoni sottoposta a intervento chirurgico: le sue condizioni

Ornella Vanoni è finita in ospedale, ed ha dovuto interrompere il ciclo di concerti che aveva programmato. Se tutto va bene, potrà tornare sul palco solo tra più di un mese: nello specifico accadrà il 3 dicembre, a Padova e poi passerà a Firenze, Bologna, Torino e Genova.

La cantante, per ora, si sta riprendendo da un’operazione che alla sua età non era di successo scontato: a 88 anni si è ritrovata a dover subire un intervento al femore, a causa di una brutta caduta avvenuta nei giorni scorsi. Attraverso il suo ufficio stampa, ha infatti dichiarato: “Sono dispiaciuta ma ho messo un piede in un buco, i marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi.

Cari saluti da Ornella Vanoni”.

Nessuna paura per chi aveva acquistato un biglietto per Firenze: resteranno validi per la data in città successiva prevista per il 28 gennaio al Tuscany Hall, come era previsto in origine. Chi avesse bisogno di un rimborso potrà richiederlo a www.rimborso.info.