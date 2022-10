Michelle Hunziker parla per la prima volta dei rapporti con Tomaso Trussardi e si sbilancia: ecco come stanno le cose

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati. No, non è vero: si sono solo allontanati, ma lei ha di nuovo l’anello al dito. No, non è vero, lui dice di essere single. Però, aspetta, l’altra notte ha dormito a casa di lei: risono le foto. Lui che nega. Lei che ride davanti ai giornali di gossip. Le foto insieme. Poi separati. Il giocattolo della ricreazione, Giovanni Angiolini.

Michele Hunziker parla per la prima volta del ritorno di fiamma con Trussardi

Se qualcuno di voi ha capito cosa sta succedendo tra Michelle Hunziker e l’ex (attuale? Di nuovo? Mai più?) marito, sappia che ha in mano le risposte che chiunque in Italia vorrebbe in questo momento.

A rendere le acque ancora più torbide, ora, ci si mette anche lei che, il giorno dopo l’impazzare dell’ennesimo gossip non confermato e sicuramente poco credibile (il flirt di Trussardi con un’ex tronista) sembra rimescolare le carte in tavola, un po’ confermando il ritorno di fiamma, un po’ -per la prima volta- facendo una serie di mea culpa.

Michelle Hunziker, niente ritorno di fiamma con Trussardi: cosa sta succedendo

Michelle hunziker, in un’intervista rilasciata a Bunte, settimanale tedesco, ha infatti dichiarato:” Tutto è possibile! In amore, anche l’impossibile può succedere. Ora ho 45 anni e so che il bianco e nero non esiste (…) Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro in amore. E certo mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo lasciati .

La vita coniugale non significa che la persona che ti sta accanto ti appartenga e che è ovvio che ci sia. No, devi fare qualcosa di buono per te stesso ogni giorno”.

Michelle Hunziker, le foto che mostrano Trussardi uscire da casa sua dopo aver passato la notte insieme

Anche lui, in verità, si era lasciato scappare un’indiscrezione che faceva intendere che i rapporti con l’ex moglie fossero più distesi.

Molto più distesi. Vedremo se questa distensione porterà ad un’ufficializzazione del ritorno di fiamma o finirà come fumo nel vento.