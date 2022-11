Antonino Spinalbese rivela tutto sulla rottura con Belèn: il ruolo di De Martino sulla fine del loro rapporto

Antonino Spinalbese ha abbandonato il suo aplomb nei confronti della questione Rodriguez-De Martino e, nelle ultime ore, ha fatto dichiarazioni molto scottanti sulla rottura del rapporto con la conduttrice.

In queste ore gli avvocati di Belen Rodriguez potrebbero essere all’opera per una difficile ufficiale: il perché è tutto racchiuso e spiegato in un video di pochi secondi nel quale l’hai stilista sgancia una bomba non indifferente.

Belen Rodriguez e Stefano De martino non hanno mai divorziato: ecco perché

Antonino Spinalbese rivela tutto su quando si lasciò con Belen Rodriguez

Nelle prime settimane Antonino Spinalbese si era tenuto alla larga da qualsiasi conversazione che potesse mettere in difficoltà l’ex compagna.

Anche quando Alfonso Signorini lo sfiancava con le sue domande sul loro rapporto, aveva cercato di essere il più vago possibile. Dentro la Casa aveva spiegato di avere questo atteggiamento per non mancare di rispetto a lei. Si era anche addossato la colpa della rottura, dipingendo Belen come l’artefice del salvataggio del loro rapporto come ex compagni:”Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi trasferisco io da te” e io gli ho detto: “No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei.

Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione”.

Antonino Spinalbese: “Non ho mai sentito il fantasma di Stefano De Martino”

Antonino Spinalbese parla alla telecamera e dice tutto sulla rottura da Belen Rodriguez

Ora, le carte cambiano, e i ruoli nella narrazione spinalbesiana pure.

Ed entra in scena un nuovo attore: Stefano De Martino, che viene nominato prima da terzi e poi dallo stesso Antonino che rivela, in anteprima, che il riavvicinamento di Belen Rodriguez sarebbe avvenuto quando lui e lei stavano ancora insieme.

Infatti, Spinalbese colloca la fine del loro rapporto a dicembre 2021. Non ha paura di dire le cose, Antonino Spinalbese, che infatti quando De Pisis gli consiglia di non dare troppi riferimenti temporali, dichiara (guardando una delle telecamere): “Eh ma amore mio sono problemi suoi, non miei”. Difficile che Belen Rodriguez accetti tali esternazioni senza colpo ferire.