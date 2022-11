Wanda Nara a Verissimo dice tutta la verità sulla separazione da Mauro Icardi: i tradimenti, i figli e il resto

Si sono separati mille volte, ci sono state mille crisi ma in tutto questo tempo non si erano mai lasciati davvero. Per questo motivo nessuno ha creduto che ci fosse dell’autenticità nelle dichiarazioni di mesi fa di Wanda Nara che parlava di separazione da Mauro Icardi, suo compagno e marito e padre di due dei suoi figli.

La procuratrice sportiva ha deciso di vuotare il sacco: è andata a Verissimo e, in compagnia di Silvia Toffanin, ha sviscerato gli ultimi tempi del suo matrimonio. Si è parlato di una relazione di lei con un noto musicista: si è parlato della rabbia di lui, che le avrebbe anche bloccato un assegno (i due sono legati anche da un rapporto professionale, o quantomeno lo erano).

Wanda Nara a Verissimo parla della separazione da Mauro Icardi: chi ha tradito chi

La situazione ora la racconta lei per come la sta vivendo: ”Possiamo dire che siamo in una pausa. Siamo una famiglia e quindi non si sa mai. Non stiamo insieme da due mesi, ma abbiamo cinque bambini e poco fa ero al telefono proprio con lui. Il fatto è che quando una cosa si rompe è difficile rimetterla a posto”. Non si parla di una separazione burrascosa, quella dipinta dai giornali: ”Quando mi ha conosciuto, lui ha accettato di essere padre anche dei tre bambini che ho avuto da Maxi Lopez.

Io e Mauro ci siamo lasciati bene, ho aspettato del tempo prima di lasciarci perché ero rimasta traumatizzata dal primo divorzio, ma oggi confermo che abbiamo cominciato le pratiche per la separazione, soprattutto per il bene dei bambini”.

Wanda Nara, tutto sulla separazione da Mauro Icardi

A quanto pare, l’affaire corna sarebbe esattamente l’opposto rispetto a quanto narrato dal gossip italiano: ”Ho trovato messaggi che non mi sono piaciuti e da lì tutto è cominciato a cambiare. Lui mi disse che aveva visto una persona.

ll fatto è che questa ragazza non è una ragazza normale, ma è una che ha avuto storie con altre persone in coppia in Argentina. Quindi mi sono sentita offesa e tradita, perché mai me lo sarei aspettato.

Io sono una persona all’antica, non voglio relazioni aperte come altre”. Non ci sarebbe invece alcuna relazione tra lei ed il rapper L-gante.

Riguardo ai rapporti di lavoro, sarebbero rimasti intatti e non ci sarebbe alcuna intenzione di interromperli:”Amo Mauro è la persona più importante in questo mondo e lui lo sa. Sono ancora la sua agente, non è vero quello che hanno detto sull’assegno.

Il lavoro e la vita privata insieme possono aver rovinato il nostro rapporto sì, anche perché alcune volte lui non era d ‘accordo con le mie scelte. Nel suo passaggio dall’Inter al Psg e quello al Galatasaray ho fatto tutto io, Il mio lavoro da procuratrice è difficile, più volte mi hanno mandato a quel paese in tutti i modi”.