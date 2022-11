Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, le prime foto che li mostra di nuovo insieme come coppia

Da mesi si mormora di un ritorno di fiamma ma finora non si aveva avuto alcuna certezza. Ora delle foto potrebbero portare ad una risposta chiara in merito alla storia tra i due.

Insieme o non insieme? Accordi o non accordi? Difficile dire cosa stia succedendo tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi. Se infatti lui ha rilasciato un’intervista che parla di “rapporti sereni”, è pur vero che alcune foto li hanno ritratti insieme in atteggiamenti piuttosto intimi..ma abbastanza intimi per parlare di un effettivo ritorno di fiamma tra i due? Difficile dirlo.

Tomaso Trussardi è stato zitto per mesi, ma adesso qualche dichiarazione la sta rilasciando: ovviamente per farlo si è rivolto al Corriere della Sera, come fanno in genere gli uomini famosi che divorziano nel 2022 (leggi alla voce: Francesco Totti).

Le sue dichiarazioni erano focalizzate su due argomenti: la positività dei rapporti con la moglie, oggi, e l’odio per Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ritorno di fiamma? I dettagli che colpiscono

Rispetto al primo argomento ha detto. “Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono cose per me senza senso”.

Sul secondo è stato molto, ma molto meno vago: “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene”.

Giovanni Angiolini, è finita la storia con Michelle Hunziker

Le cose stanno così, dunque? Sono rimasti in buoni rapporti solo per le figlie? Difficile dirlo, dopo che Diva e Donna ha pubblicato alcune immagini poco compatibili con questa versione dei fatti. Pur essendo vero che non ci sono immagini di baci appassionati, i loro abbracci sembrano proprio quelli di una coppia che sta insieme da tempo, e lui non nega a lei baci sulla fronte durante intime camminate, mani nelle mani e dettagli poco amicali. A meno di un anno dalla separazione le cose vanno davvero così bene? Difficile crederlo.