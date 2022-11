Giulia Salemi operata per un tumore: era molto esteso, come sta ora e le conseguenze dell’intervento chirurgico

Giulia Salemi è in un momento molto positivo della sua vita, sia professionalmente che privatamente. L’amore per Pierpaolo Pretelli, conosciuto dentro la Casa del GF Vip, le ha dato la giusta forza ed il giusto entusiasmo necessari a dare una svolta alla sua professione. Nel corso di un’intervista molto intima con Il Corriere della Sera, l’influencer italo-persiana ha avuto modo di confrontarsi su quanto la sua storia d’amore sia stata importante e quanto, in passato, abbia dovuto affrontare anche la difficoltà della malattia.

Giulia Salemi, arriva la grande notizia sull’amore con Pierpaolo Pretelli: è il coronamento del loro amore

Giulia Salemi, il passato non è stato sempre facile: il racconto

Stare insieme a Pierpaolo Pretelli ha migliorato molto la vita di Giulia Salemi: “Per molti anni non mi sono piaciuta, la svolta è di due anni fa quando nella mia vita è arrivato Pierpaolo. Chi ti ama ti aiuta e poi l’amore ti fa sentire meglio con te stessa e con il mondo esterno. È cambiato il mio modo di vedermi, ho capito cosa significa davvero ‘la bellezza sta negli occhi di chi guarda’. Così ho pure smesso di usare tanto make up, mi piaccio di più. Mi sento più sicura di me stessa e non modifico più con tutti quei filtri le mie foto”.

Giulia Salemi, tutti i fidanzati famosi della vip del Grande Fratello: da Francesco Monte a Pierpaolo Pretelli

Un fatto del passato ha però creato un po’ di problemi a Giulia Salemi: “Quando avevo quattro anni ho affrontato un’operazione per un linfangioma al timo.

L’intervento è stato esteso, mi ha lasciato un’evidente cicatrice e un seno più piccolo dell’altro di una taglia. Ma mi sono salvata, sono sana e questo è sempre stato per me la cosa più importante. L’aver scampato il pericolo, come mi ha sempre racontato mia mamma che ricorda quel periodo con grande angoscia, era il punto fondamentale. Forse per questo non ho voluto correggere i segni lasciati dall’operazione”.

Giulia Salemi parla in farsi delle sue origini e Le Iene e scoppia a piangere