Edoardo Tavassi è già fidanzato? Le indiscrezioni, convive con una ragazza fuori dalla Casa del GF Vip

Edoardo Tavassi è entrato in Casa al GFVip sentenziando che lui aveva le idee molto chiare: al GF Vip era pronto a trovare la madre dei suoi figli. Ovviamente, come qualsiasi cosa detta da Edoardo lavassi (o quasi) erano dichiarazioni espresse con ironia. Detto ciò, l’ex naufrago si è subito avvicinato a Micol Incorvaia, con cui sta intessendo un’intesa sul più sottile confine che separa amore e amicizia, caldamente spalleggiato dalla sorella Guendalina Tavassi che è andata al GF Vip allo scopo di prendere per i fondelli Antonella Fiordelisi ma anche di spiegare al fratello che esiste un hashtag creato su loro due, definiti gli Incorvassi.

Pare però possibile che tutti stiano facendo i conti senza l’oste: secondo fonti ben informate, Edoardo Tavassi sarebbe già impegnato e lo avrebbe nascosto a tutti.

Edoardo Tavassi ha una fidanzata fuori dalla Casa del GF Vip? L’indiscrezione

Edoardo Tavassi ha una caratteristica che spicca su tutte le altre: è perennemente ironico. Non sai mai se è serio o se sta scherzando, sembra essere perennemente sincero al limite del crudo, salvo poi sdrammatizzare ogni critica con una battuta che fa supporre che non intendesse veramente dire quello che ha detto.

L’unico momento in cui è sembrato dannatamente serio, nei giorni di permanenza in Casa fino ad oggi, è stato quando ha deciso che la sua missione era spiegare ad Edoardo Donnamaria che lui ed Antonella Fiordelisi non potevano dichiararsi davvero innamorati e che la loro non era una storia destinata a durare.

Anche con Micol Incorvaia è difficile comprendere che intenzioni abbia: se sta flirtando, lo sta facendo tirando continuamente sassi e regolarmente nascondendo mani, pronto a negare ogni avance quando necessario.

Cosa vuole fare, quindi, Edoardo Tavassi? Secondo qualcuno, assolutamente niente. Il motivo starebbe in un suo legame con qualcuno che è fuori dalla Casa del GF Vip.

La bomba sarebbe esplosa a Casa Pipol e ad accendere la miccia è stata Samara Tramontana, che ha detto: “Partiamo con Edoardo Tavassi.

Lui piace un sacco e fa sorridere. C’è chi dice che vincerà. Io ho uno scoop su di lui. Lui è entrato al GF Vip dicendo che vorrebbe cercare moglie e trovare l’amore. Ma lui convive con una ragazza. Edoardo la definisce migliore amica e poco prima del GF sono andati a fare una vacanza insieme.

Dice che è la migliore amica, ma persone molto vicine a lui mi hanno detto che secondo loro c’è di più. Pare siano inseparabili e lei adesso gli gestisce i social. Nella casa però lui non ne parla mai. Se è solo un’amica non ci sarebbe nulla di male. Secondo le mie fonti non è solo amicizia tra loro. Pare ci sia un legame più forte”.

Va detto che non esiste vip single che sia entrato al GF Vip senza che in poco tempo non venisse fuori che forse, dopotutto, c’era un fidanzato o una fidanzata fuori ad aspettarlo/a. Vediamo se in questo caso qualcuno si affretterà a smentire.