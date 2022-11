Sesso nella notte al GF Vip: versi e cose inesplicabili sotto le coperte, i due vip sono incontenibili

Nella casa del GF Vip è crollato il gelido muro dell'astinenza dai contatti fisici approfonditi: non ci sono solo Antonella ed Edoardo, i Donnalisi, ad essere in preda alla passione.

Nella notte, al GF Vip, si sono rotti gli argini: le coppie, le quasi coppie e le forse coppie che al momento coesistono dentro la Casa hanno deciso che si era concluso il tempo dell’astinenza sessuale e che era ora di dare fuoco alle polveri. Chiunque fosse collegato alla diretta, volente o nolente, ha dovuto assistere alle performance di talamo di diverse persone, ed è ovvio che stamattina Twitter stesse impazzendo al riguardo.

Ricapitoliamo la situazione sentimentale collettiva della Casa.

Edoardo Donnamaria è il fidanzato di Antonella Fiordelisi; Oriana Marzoli flirta con Antonino Spinalbese; Micol Incorvaia non ha ancora capito se Edoardo Tavassi le sta facendo la corte o la sta usando per i consenso, o se lei stessa sta usando lui; Alberto De Pisis è geloso di Donnamaria e detesta Antonella; Luciano Punzo è fidanzato, anzi è single, anzi è in crisi. Nel dubbio se qualcuno gli chiede chiarimenti, lui va su tutte le furie.

Sesso al GF Vip, chi sono i gieffini che si sono scatenati

In questo complesso quadro romantico in soldoni sono due le coppie che, volendo, al momento potrebbero lasciarsi andare dal punto di vista fisico e sono quella dei Donnalisi e quella formata da Spinalbese e la Marzoli.

Spinalbese, dal canto suo, da settimane spiega di essere arrivato al limite della sopportazione del regime ascetico in cui si trova costretto: ”Ancora un po’ e mi butto nel letto di Wilma”, aveva detto qualche settimana fa. Beh, pare che non sarà necessario.

L’arrivo di Oriana Marzoli ha permesso ad Antonino di intrattenersi con la ragazza, con cui sarebbe scattata un’intesa, ed i due si sono lasciati andare a un momento molto hot sotto le pesanti coperte.

Se qualcuno avesse dubbi sulla natura degli atti portati a termine, basta attivare l’audio per avere chiarezza.

Anche i Donnalisi sembra si siano dati alla pazza gioia, seppur in maniera più discreta e meno a favor di telecamera rispetto alla coppia Spinalbese-Marzoli (possiamo ufficialmente chiamarli “Spinarzoli” ).

