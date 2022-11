Ivana Mrazova pronta per entrare nella Casa del GF Vip: le motivazioni per cui potrebbe essere un problema

Ivana Mrazova torna a essere una concorrente del GF Vip? L'indiscrezione è fortissima, potrebbe accadere da un momento all'altro. Ma, per un motivo molto semplice, potrebbe non essere amata da tutti.

Anche se non si sa se l’ex fidanzata di Luca Onestini, Ivana Mrazova, entrerà al GF Vip come nuova concorrente o se si confronterà con il suo ex, potrebbe presto entrare nella casa. Dopo la loro separazione, Luca Onestini avrebbe mantenuto i contatti con l’ex fidanzata e di recente le avrebbe ribadito il suo amore.

Luca Onestini al momento è in quarantena, in quanto avrebbe contratto il Covid. Nella Casa ha fatto giusto in tempo a dare un due di picche a Nikita Pelizon, avere qualche scambio con gli Edoardi (Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria).

Luca Onestini, tutto sul gieffino in quarantena

Luca Onestini ed Ivana Mrazova si erano conosciuti proprio al GF Vip, circa 5 anni fa, dove entrambi erano concorrenti.

La loro relazione è però iniziata solo una volta che sono usciti dalla Casa ed è durata per ben 4 anni. In realtà secondo alcuni il loro amore non sarebbe mai davvero finito: “Lei è una bellissima persona, quando eravamo insieme ridevamo come pazzi. Ci piacevano e ci facevano ridere le stesse cose, questo non mi è mai più capitato.

Questi ultimi due anni sono stati difficili per tutti e lo sono stati anche per noi. Diciamo che non abbiamo superato un ostacolo sul nostro percorso.

Però posso solo dire cose belle su di lei, che per me è una donna premurosa, un angelo, una ragazza davvero gentile, buona ed educata”, ha dichiarato lui sulla Mrazova.

Luca Onestini e la rottura da Cristina Porta: “Voleva sempre litigare”