Morto il mitico attore di Walker Texas Ranger: fan sconvolti, è sempre stato considerato la “roccia” della televisione

Il grande attore non era famoso solo per la sua partecipazione a Walker Texas Ranger, ma anche per la sua partecipazione a Matlock, Die Hard e Top Gun.

È morto a 66 anni l’attore Clarence Gilyard Jr., apparso in film come Die Hard e Top Gun e nella serie televisiva Walker Texas Ranger. L’Università del Nevada ha annunciato la morte dell’attore. Secondo quanto riportato, Clarence Gilyard ha ceduto a una lunga malattia dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua generosità d’animo era sconfinata, come dimostra il comunicato dell’università. Era sempre disposto a contribuire a progetti e spettacoli in ogni modo possibile: “La sua generosità di spirito era senza limiti, era sempre pronto a contribuire a progetti e performance quando possibile”.

Walker Texas Ranger, morto il mitico attore

Oltre a interpretare il personaggio di Matlock, Andy Griffith, nel legal drama Matlock dal 1989 al 1993, Gilyard Jr. ha lavorato anche in televisione nel corso della sua carriera, recitando per la prima volta con Chuck Norris nella popolare serie televisiva Walker, Texas Ranger dal 1993 al 2001. Inoltre, l’attore ha lavorato in 85 episodi del legal drama.

Il 24 dicembre 1955, Clarence Darnell Gilyard Jr. nasce a Moses Lake, nello stato di Washington, figlio di un ufficiale dell’aeronautica militare statunitense. Dopo le scuole superiori, tuttavia, ha scelto di diventare un attore piuttosto che un ufficiale dell’aeronautica e si è iscritto a un corso di recitazione. Tra le sue apparizioni cinematografiche figurano Riptide, Simon & Simon e The Apple Tree.

