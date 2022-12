GF Vip, entrano 3 nuovi concorrenti e due di loro sono ex fidanzati: cosa potrebbe succedere, è il pandemonio

Nelle prossime settimane, la Casa dei Vip accoglierà tre nuovi concorrenti, dopo la visita lampo-conclusasi con una colazione, una bestemmia ed una chitarra rotta– di Riccardo Fogli nella Casa più famosa d’Italia. Tutti e tre i concorrenti arriveranno prima di Natale, ma entreranno in due gruppi scaglionati. Non si tratta di persone scelte a caso, bensì di 3 concorrenti che si conoscono o conoscono persone all’interno della Casa.

Dopo aver trascorso una sola notte nella casa del Grande Fratello Vip, Riccardo Fogli è stato squalificato e la Casa si prepara ad accogliere tre nuovi concorrenti.

Arriveranno prima di Natale, ma entreranno a scaglioni. I due nuovi vipponi, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli, arriveranno prima di Natale per trascorrere le vacanze con gli altri vipponi.

Lei è la sorella del calciatore Alessandro Murgia e l’ex migliore amica di Vittoria Deganello. In questa stagione, i produttori intendono creare una dinamica simile a quella dell’anno scorso tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: se non ci sono riusciti con Micol Incorvaia ed Edoardo Donnamaria (che hanno avuto una storia che però non ha avuto alcuno sviluppo all’interno della casa, dato l’innamoramento di lui per Antonella Fiordelisi.

Ad entrare in casa sarà anche Davide Donadei, ex tronista che fino a qualche mese fa stava insieme alla sua scelta, Chiara Rabbi. Secondo alcune fonti (leggi alla voce: Deianira Marzano) lui avrebbe lasciato Chiara proprio perché sapeva di poter entrare al GF Vip.

L’ultima persona entrata nella casa del GF Vip è Milena Miconi -entrata insieme a Riccardo Fogli- che sta facendo amicizia con gli altri gipponi in questi giorni.